Z przytupem. Wielka Orkiestra gra po raz 25

— Kiedy zaczynaliśmy 25 lat temu do głowy nam nie przychodziło, że zajdziemy tak daleko. Przez te 25 lat Polacy co roku pokazywali, że potrafią być razem, potrafią się zjednoczyć, potrafią być dla siebie dobrzy — powiedział przed południem do kamer TVN Jerzy Owsiak. — Pokażmy, że potrafimy się bawić, że potrafimy pomagać, że jesteśmy uśmiechniętym krajem.

© REUTERS/ Agencja Gazeta/Kuba Atys Rzepliński ostro o PiS: realna Targowica

Styczniowa impreza to polska specjalność, akcja charytatywna na wielką skalę, rozpoznawalna na całym świecie. Już przez 25 lat Jerzy Owsiak ze zbiórek zaopatruje szpitale w specjalistyczny sprzęt m.in. respiratory, inkubatory dla wcześniaków, wyposażenie hospicjów czy oddziałów geriatrycznych. WOŚP zbiera pieniądze nie tylko na terenie Polski, ale też w USA, Australii, Nowej Zelandii, Chinach, Japonii oraz w wielu krajach UE. Pomagają ambasadorzy, którzy jednak w tym roku od nowej władzy dostali sugestie , by się w imprezę Owsiaka nie angażować.

W tym roku już koło południa udało się zebrać 9 mln zł. W zbiórki zaangażowało się aż 120 tysięcy wolontariuszy. Główna część imprezy odbywa się na Placu Defilad w Warszawie, gdzie przez cały dzień trwają koncerty, wystartował również 11 bieg "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy". Przed Pałacem Kultury i Nauki w ogromnym namiocie fundacja Jerzego Owsiaka uruchomiła studio medyczne — można tam obejrzeć przykładowe sprzęty, które Orkiestra zakupiła dla polskich szpitali w ciągu 25 lat działalności. O 20.00 pofrunie tradycyjne "światełko do nieba", kończące imprezę.

© AP Photo/ Alik Keplicz Militarna sobota ministra Macierewicza

Jak wiadomo,. Jak słusznie zauważył dziś Jerzy Owsiak otwierając zbiórkę, "to Telewizja Polska stworzyła WOŚP jako wydarzenie". Owsiak stanął ponad otaczającym go hejtem i pozdrowił Telewizję Polską przed kamerami. Jednak nie pokazano tego w mediach narodowych. Od rana natomiast debatowano w nich nad kwestią, jakimi pieniędzmi zarządza Owsiak i w ilu firmach ma udziały. Lider WOŚP po raz kolejny opowiedział zresztą o tym przed kamerami, twierdząc, że nie ma nic do ukrycia.

Wydaje się, że Polacy nie zwracają uwagi na czarny PR, jaki prawica robi Owsiakowi. Chcą nadal wspierać Orkiestrę, z roku na rok wykazują się coraz większą hojnością.

Julia Baranowska, polska publicystka, Warszawa

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.