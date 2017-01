Smoleńsk ponad wszystko!

© AFP 2016/ Janek Skarzynski Z przytupem. Wielka Orkiestra gra po raz 25

Do regulaminu konkursu dotarli dziennikarze "Gazety Wyborczej" — i postanowili zapytać o pomnik wojewodę opolskiego Adriana Czubaka. On jednak nie chciał rozmawiać z mediami i odesłał reporterów do rzeczniczki urzędu, która z kolei stwierdziła, że jest chora i również nie jest w stanie udzielić na ten temat żadnych informacji. A jednak konkurs rzeczywiście został rozpisany. Co więcej,— władzom Opola marzy się. "Forma koncepcji powinna uwzględniać wykorzystanie wszystkich dostępnych technik, w tym multimedialnych, teleinformatycznych, świetlnych i innych" — głosi regulamin.

W regulaminie można przeczytać również, że miejsce pamięci ma obejmować teren przed budynkiem, skwer i parking.

© REUTERS/ Agencja Gazeta/Kuba Atys Rzepliński ostro o PiS: realna Targowica

"Zaprojektowana koncepcja musi spełniać charakter godnego miejsca pamięci z uwzględnieniem walorów historycznych i edukacyjnych dotyczących osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, w szczególności Prezydenta Rzeczpospolitej prof. Lecha Kaczyńskiego wraz z Małżonką, a także innych wybitnych przedstawicieli władz i instytucji państwowych, organizacji społecznych i środowisk twórczych ze wskazaniem celu ich podróży związanej z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej" — ten fragment sugeruje, że władze Opola naprawdę szczerze chcą przypodobać się rządowi "dobrej zmiany".

Nie ma tego w planach konserwator zabytków, który zaznacza, że "opiniowana przestrzeń jest obszarem o wyjątkowym znaczeniu w historii Opola i regionu (ciągłość sprawowania władzy — wczesnośredniowieczny gród, zamek piastowski, siedziba rejencji, a obecnie wojewody), o dużym potencjale kulturotwórczym i rekreacyjnym" — dlatego projekt powinien tworzyć spójną przestrzeń z istniejącymi już w pobliżu budynkami użyteczności publicznej. Dodaje też, że przed modernistycznym budynkiem nie może nagle wyrosnąć ni z tego ni z owego budowla ogromnych rozmiarów.

Urząd na projekty czeka 27 marca. Zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi oczywiście 10 kwietnia.

Dawid Blum, polski publicysta, Warszawa

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.