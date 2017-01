Sondaż: połowa Polaków czuje się bezpieczniej z wojskiem USA

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Marek Belka - specjalnie dla Sputnik Polska

56,4 procent Polaków deklaruje, że czuje się bezpieczniej ze świadomością, że amerykańskie wojska stacjonują w Polsce (chociaż stacjonują rotacyjnie od kilku lat, dopiero feta, jaką na cześć żołnierzy z USA urządził rząd PiS, uświadomiła obywatelom, że teraz mogą odetchnąć z ulgą). Ponad 36 procent badanych zaprzecza, jakoby obecność wojsk USA coś do ich poczucia bezpieczeństwa wnosiła.

Wśród osób entuzjastycznie nastawionych do Amerykanów 22,4 proc. Powiedziało, że czuje się "zdecydowanie" bezpieczniej. Okazuje się, że są to głównie ludzie młodzi (w wieku 18-24 lat), a także w przeważającej części wyborcy PiS. Również jednak elektoratowi PO podoba się pomysł zaproszenia do nas wojsk USA i umacniania NATO. Wśród przeciwników zaś było dużo wyborców Nowoczesnej.

Prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta, wczoraj rano komentował w mediach sobotnie pikniki powitalne, jakie Beata Szydło i Antoni Macierewicz przygotowali dla gości zza wielkiej wody. Przekonywał, że Rosja nie ma powodów do zdenerwowania ostatnimi wydarzeniami: — Sytuacja, w której w Polsce nie jest umieszczonych kilkaset, czy kilkadziesiąt tysięcy, a kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich, powinna uspokoić Rosjan, że to jest zespół wojsk, który nie ma możliwości uderzeniowej, nie stanowi żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji — zapewniał. Zaznaczył jednak, że "agresja Rosji na Ukrainę wyrwała NATO z drzemki". Przyznał się zatem, że obecność amerykańskich wojsk na Polskę jest swoistym "dmuchaniem na zimne" jeśli chodzi o potencjalny konflikt z Rosją.

— Możliwość tego, że Rosja czysto militarnymi środkami zaatakuje Polskę jest zdarzeniem o niskim prawdopodobieństwie, ale które miałoby ogromne konsekwencje dla pokoju światowego i oczywiście dla losów naszego narodu — powiedział Zybertowicz.

Tomasz Dudek, polski publicysta, Warszawa

