Pan jest zerem, panie… Tusk?

Tusk: mój powrót do polityki jest do rozważenia „Bildowi", że w listopadzie rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem. Tymczasem to nieprawda — Juncker kontaktował się wyłącznie z wiceprezydentem Mikiem Pencem. Zaszła pomyłka. Trump myślał, że rozmawia z inną osobą. Tymczasem po drugiej stronie słuchawki był Donald Tusk.

Portal niezależna.pl, związany z „Gazetą Polską”, śmieje się z Tuska i pisze o „obciachu”: „To było zaskakujące, bo — jak ustalili dziennikarze „Die Welt" — Donald Trump nigdy nie rozmawiał z Junckerem. Za to w listopadzie zeszłego roku Donald Tusk zadzwonił do Trumpa, aby pogratulować wygranej w wyborach prezydenckich. Nawet zaprosił do Brukseli. Teraz okazuje się, że ‘król Europy’ jest kiepsko rozpoznawalny.

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis Szczerski szczerze: Tusk już wie, że będzie zwolniony PiS, którzy czekają na potknięcia Tuska i czerpią z nich głęboką satysfakcję.

© flickr.com/ Kancelaria Premiera Stawką w konflikcie Tuska i polskich władz jest stanowisko szefa Rady Europejskiej Pawła Kukiza, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ryszarda Petru, Władysława Frasyniuka, Lecha Wałęsę i Grzegorza Schetynę.

Dawid Blum, polski publicysta, Warszawa

