Waszczykowskiemu grozi dymisja? „Przyjmę z pokorą”

— Od jutra będę spotykać się przez najbliższe dwa tygodnie z szefami poszczególnych resortów. Będziemy omawiać to, co zostało zrealizowane, będziemy rozmawiać również na tematy, które wynikają z tego, czego nie podjęto, będziemy starali się szukać przyczyn ewentualnie tych zadań, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku- zapowiedziała wczoraj premier Beata Szydło na konferencji prasowej. — Ministrowie przedstawią propozycje nowych działań, które będą realizowane przez rząd.

© AFP 2016/ Attila Kisbenedek Reakcja Witolda Waszczykowskiego na wyjaśnienia rosyjskiego MSZ

Dla niektórych ministrów może to oznaczać surowe oceny, a być może nawet. Resort spraw zagranicznych nie tylko nie ma szczególnych osiągnięć w ostatnim czasie, ale gafy szefa dyplomacji stały się zauważalne nawet dla premier Szydło (pamiętamy, jak skarciła go za lekceważące słowa: „Niech się bawią!" o uczestniczkach Czarnego Protestu). Ostatnia wpadka z wymyślonym państwem San Escobar obiegła już internet i światową prasę.

Witold Waszczykowski, zapytany przez dziennikarzy stacji Polsat News o to, czy nie obawia się dymisji, odpowiedział: — Polityk musi mieć wiarę, że to co robi, robi w sposób dobry, a ocenę tego pozostawiam innym. Z pokorą przyjmuję swoje stanowisko, swój los.

Dziennikarze i komentatorzy spekulują, jakoby. Obecny szef MSZ twierdzi, że nic na ten temat nie wie. Stara się do sprawy podejść z humorem: — Nic nie słyszałem na ten temat. To się może zamienimy, może teraz ja będę pomagał prezydentowi. Jestem pokornym politykiem, z pokorą przyjmę każdą (ocenę wystawioną premier Szydło — przyp. T.D.).

Właściwie Waszczykowskiemu nic więcej prócz poczucia humoru nie pozostało, jego resort naprawdę wypada słabo nawet w ocenie życzliwych partii rządzącej komentatorów. W przyszłym tygodniu minister ma przedstawić expose, w którym poda możliwe kierunki rozwoju swojego resortu.

Tomasz Dudek, polski publicysta, Warszawa

