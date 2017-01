Kaczyński o protestach opozycji: twarze osób specjalnej troski i esbeków

© REUTERS/ Pawel Kopczynski Ziobro i Gowin bez grosza. Kaczyński wziął wszystko

— Chcemy stabilizacji władzy w Polsce. Równowaga sił jest niezbędna w demokratycznym państwie ! — powiedział prezes PiS na spotkaniu z lokalnymi działaczami oraz mediami z TVP Łódź oraz Radia Łódź. Jaką „równowagę" Jarosław Kaczyński miał na myśli, dokładnie nie wiadomo, ponieważ póki co partia rządząca stara się tak zreformować wszystkie państwowe struktury, by wprowadzić swoje porządki. Ale najwyraźniej to jeszcze za mało —

Po pierwsze należy odpowiednio przygotować grunt pod zwycięstwo w wyborach samorządowych 2018: Kaczyński mówił o konieczności stworzenia specjalnych struktur. Prócz wprowadzenia limitu kadencji w samorządach będą to również techniczne aspekty samych wyborów: przezroczyste urny, liczenie głosów przez wszystkich członków komisji, a także przechowywanie jeszcze przez kilka lat kart wyborczych. Kaczyński uznał, że te rozwiązania są konieczne, ponieważ wyeliminują prawdopodobieństwo fałszerstwa wyborczego (tym samym prezes zasugerował, że takowe miały miejsce w przeszłości).

Jest też i druga, konieczna do przeprowadzenia reforma przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi:

Potrzebna jest reforma mediów, chcemy, aby dążyły do prawdy, a nie opowiadały się za jedną stroną — powiedział Kaczyński.

Nie doprecyzował jednak, co dokładnie miał na myśli. Od dawna mówi się o tym, że prezes szuka furtki prawnej, która pozwoli na zamknięcie redakcji nieprzychylnych w stosunku do PiS, czyli m.in. TVN24 i „Gazety Wyborczej".

Na tym samym spotkaniu prezes poproszony został o skomentowanie ostatniego kryzysu parlamentarnego i protestów członków KOD. Jak zwykle Kaczyński w słowach nie przebierał:

Patrząc na twarze tych osób, to, po pierwsze, no, to jest tylko domysł, ale, obawiam się, że niektórzy z nich byli pracownikami dawnych organów bezpieczeństwa. Wydaje mi się też, że widać tam troszkę twarzy osób specjalnej troski, tak że nie wygląda to specjalnie groźnie.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.