Nobel dla Owsiaka?

— WOŚP to nasze wspólne dobro, nie tylko narodowe! — powiedziała posłanka, zapowiadając, że będzie starać się o to, by pokojową nagrodę przyznać twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jurek Owsiak natychmiast odpowiedział jej na Facebooku: „Pani Posłanka zahulała z nagrodą Nobla. Pomyślałem sobie, że jeśli już, to należy odwrócić nieco logikę całego przedsięwzięcia. Otóż będę dumny, jeśli samo proponowanie tego wyróżnienia będzie wiązało się z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jako instytucją, która przez 25 lat nakręciła Polaków na tak niebywałe rzeczy ".

Owsiak zasugerował, że czułby się skrępowany, gdyby tylko on został nominowany.

„Spodziewana ilość focha i podniesionego ciśnienia mogłaby być bolesna" — napisał, mając na myśli prawicowych polityków i komentatorów, którzy twierdzą, że Owsiak sieje wśród młodzieży zgorszenie, deprawuje i propaguje „szatańską muzykę", zatem „zupełnie się na Nobla nie nadaje. Jest jeszcze tysiąc innych powodów, dla których grupa niezadowolonych ze złości mogłaby pójść nad Wisłę i do niej wskoczyć".

Podkreślił, że finał WOŚP tworzyły sztaby wolontariuszy w 1700 miejscowościach na całym świecie.

© AFP 2016/ Janek Skarzynski Być jak Jerzy Owsiak

Krytycy Owsiaka wyśmiewają ideę posłanki Schmidt. Uważają, że byłoby to dla Polski kompromitujące, przede wszystkim poprzez tworzenie wrażenia, że sztab ochotników organizujących charytatywne zbiórki zostałby doceniony bardziej niż państwowa służba zdrowia, która wykłada co roku tysiąc razy tyle pieniędzy. Jednak prawda jest taka, że przez 25 lat Orkiestra zakupiła już tyle sprzętu medycznego, że wyraźnie widać już jego obecność na szpitalnych oddziałach. Wpływ WOŚP jest odczuwalny.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.