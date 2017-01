Fillon: Dla Ukrainy i Gruzji nie ma miejsca ani w UE, ani w NATO

Stosunki z Rosją są strategicznie ważną kwestią dla przyszłości Europy, powiedział kandydat prawicowych sił we francuskich wyborach prezydenckich Francois Fillon w wywiadzie dla Le Monde. Według niego Rosja jest ogromnym krajem, którego nie można lekceważyć, krajem, „który nie ma tradycji demokracji i dysponuje bronią nuklearną”. I według Fillona, Zachód ma dwie opcje: albo spróbować osiągnąć porozumienie z Moskwą, albo się jej sprzeciwić. „Kto przy zdrowych zmysłach chce angażować się w konflikt z Rosją?”

© AFP 2016/ Joel Saget Fillon – kolejny sojusznik Rosji w walce z sankcjami?

Pomysł, że można zmusić Rosjan do ugięcia się, nakładając na nich sankcje gospodarcze, jest naiwny, przekonuje francuski polityk. I dlatego, według niego, Francja musi odbudować swoje stosunki z Rosją. Ale można to osiągnąć tylko po uregulowaniu kwestii Ukrainy: „Kijów, jak i Moskwa, musi przestrzegać porozumień z Mińska”. Ponadto konieczne jest ustanowienie z Rosją nowego partnerstwa gospodarczego. Fillon proponuje również przeprowadzenie konferencji gospodarczej „Europa — Rosja”, na której zostałyby omówione nowe warunki bezpieczeństwa w Europie.

Gdy dziennikarze zapytali Fillona o to, czy można mieć zaufanie do Putina, ten odparł: „A czy zawsze można mieć zaufanie do Zachodu? Czy on nigdy nie oszukał Rosji w sprawie Libii, Kosowa, partnerstwa gospodarczego z UE?” Fillon przypomina o „nieodpowiedzialnych” słowach tych polityków, którzy popychali Gruzję i Ukrainę w stronę NATO. Według niego należy przyjąć, że członkostwo w NATO i UE nie jest powołaniem Ukrainy i Gruzji.

Stany Zjednoczone nie mogą zaakceptować istnienia agresywnych państw przy swoich granicach i dlatego rozmieszczają tarczę antyrakietowej w pobliżu Rosji. „Zrobiliśmy dużo błędów — przyznaje kandydat na prezydenta. — Czy można zawrócić Rosję na bardziej rozsądną pozycję? Nie wiem, ale ważne jest, aby spróbować to zrobić!”

© Sputnik. Alexei Druzhinin François Fillon ma wytyczyć nową drogę dla Unii Europejskiej

Pomimo tego wszystkiego w swoim wywiadzie François Fillon przyznaje wkład Rosji w walce z terroryzmem w Syrii. Według niego to właśnie rosyjska interwencja pomogła uniknąć przechwycenia przez Państwo Islamskie (PI — grupa terrorystyczna zakazana w Rosji — red.) Damaszku — „duża część zachodnich elit tego nie rozumie”. Fillon nalega: „Moglibyśmy uniknąć, aby klucze były w rękach Putina, Iranu i Turcji, jeśli od samego początku podjęlibyśmy działania w warunkach wojny domowej, gdybyśmy nie mylili się co do demokratycznej zdolności syryjskiej opozycji, godnej zaufania i gdybyśmy sami siebie nie postawili na „spalonej” pozycji.

„Wiem kim jest Baszar al-Asad, wiem, jakie przestępstwa popełnił, ale robienie z jego dymisji warunku wstępnego było ciężkim błędem percepcji, który też wykluczył Europejczyków z procesu” — przyznaje François Fillon w rozmowie z dziennikarzem Le Monde.