Smog to nie zmora, a smutna rzeczywistość

Na ten temat korespondent radia Sputnik Leonid Sigan rozmawiał z ekspertem portalu „WysokieNapiecie.pl" Wojciechem Krzyczkowskim.

- Jakie Pan redaktor widzi wyjście z tej sytuacji, skoro władze stawiają właśnie na przemysł węglowy?

— Nie można tak powiedzieć, że to węgiel. To jest trochę inaczej. Winny smogowi jest węgiel bardzo niskiej jakości, taki najgorszy, stosowany do indywidualnego użytku, w piecach w poszczególnych mieszkaniach. To często nawet nie jest węgiel. To jest tzw. muł, coś, co powinno być od dawna zakazane. Niestety żaden z ostatnich rządów nie zakazał sprzedaży tego, bo to są dodatkowe zyski dla kopalń. Źródłem smogu na pewno nie są elektrownie węglowe. To są bardzo czyste obiekty. One nie emitują żadnych pyłów, ani trujących związków. Normy środowiskowe UE są bardzo ostre i polskie elektrownie je spełniają. Elektrownie w żadnym przypadku nie są źródłem smogu. Powtórzę się: to pochodzi z kominów poszczególnych domów. I to jest związane z powszechnym użyciem opału bardzo niskiej jakości. Ludzie kupują nie z powodu biedy, a po prostu, że to jest taniej, oszczędniej. Jeszcze jedno ma negatywny wpływ. Mianowicie, takie powszechne zjawisko jak palenie śmieciami. To jest drugi problem.

— Nie należy mieszać kilku rzeczy. Po pierwsze gaz jest bardzo drogi w porównaniu do węgla. Wiele domów przestawiło się w ostatnich latach z gazu na węgiel, właśnie z powodu kosztów. I dalej gaz jest zdecydowanie droższy, a państwo sprzyja podniesieniu cen błękitnego paliwa, cały czas dość wysoko je opodatkowując. Jeśli chodzi o drugą część pytania, to Bruksela niczego nie zablokuje. To nie chodzi o sektor wytwórczy energii elektrycznej, tu nie chodzi o prąd, lecz o ciepło. To są dwie różne rzeczy. U nas w Polsce bardzo mało używa się prądu do ogrzewania. Bruksela byłaby nawet skłonna poprzeć takie projekty, jak elektrownie kongerncyjne, elektrociepłownie na węglu, byleby były nowoczesne. Szkoda, że akurat polski rząd o tym nie myśli.

— Propozycje typu „Nord Stream 2" nie mają z tym nic wspólnego. W Polsce nie używa się powszechnie gazu do ogrzewania i jest nierealne w ciągu najbliższych 10 lat, żeby masowo przestawić się na gaz. To jest nierealne z powodu kosztów. Gaz jest droższy od węgla i jeszcze długo będzie droższy.

Problem smogu można rozwiązać bardzo prosto,, pilnując wymiany kotłów na nowocześniejsze. No i, oczywiście, budując elektrociepłownie nawet na węgiel, one są czystsze. To są rozwiązania i one są na poziomie krajowym. Dlaczego nie są wprowadzane? To inna sprawa. Chodzi o obronę wydobycia w polskich kopalniach.