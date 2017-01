Czy Ukraina jest tego warta?

© Fotolia/ Kariochi NATO nie po drodze z Ukrainą

W tej kwestii potrzebna jest decyzja polityczna i – zdaniem ekspertów – podejmą ją Stany Zjednoczone.

— Jeśli nowa amerykańska administracja ją podejmie, to na pewno przekona też swoich sojuszników w Europie – powiedział profesor Oskar Krejčí z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Społecznych w Pradze w wywiadzie dla Sputnik Czechy. – Ale nie wierzę, by Trump, jego ekipa byli gotowi rozpocząć ten proces – dodał.

Jego zdaniem długa droga do NATO może rozpocząć się od konsultacji w sprawie zgodności systemów wojskowych. Wówczas na pierwszy plan wysuwają się kwestie zakupu i dostawy broni.

— Obecnie w Ameryce, jak i w wielu innych krajach NATO, obserwujemy nadwyżkę przestarzałego uzbrojenia. Trzeba go się jakoś pozbyć. Można go bezpośrednio, jak mówią, „wypchać” Ukrainie, lub zrobić to przez pośredników. Decyzję podejmie kompleks wojskowo-przemysłowy, to sfera jego działalności. Tak czy inaczej, ale wszelkie działania zmierzające do wdrożenia przystąpienia Ukrainy do NATO nieuchronnie pociągną za sobą pogorszenie atmosfery bezpieczeństwa w Europie, bezpośrednio zaszkodzą rozwiązaniu kwestii ukraińskiej i zaprowadzeniu pokoju w Donbasie – ocenił Krejčí.

W najbliższych latach Kijów nie powinien oczekiwać pozytywnej decyzji.

— Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych w swoim przemówieniu inauguracyjnym określił priorytetowe działania w zakresie polityki zagranicznej. Czyli walkę z organizacją terrorystyczną tzw. Państwem Islamskim. Trump będzie potrzebować do tego potężnego sojusznika, przede wszystkim Rosji. Raczej nie zechce pogarszać stosunków z Moskwą, do czego niewątpliwie dojdzie, jeśli Kijów faktycznie rozpocznie procedurę przystąpienia do sojuszu. Moim zdaniem w najbliższych latach (wymienia się 5-10) Kijów nie powinien oczekiwać od USA decyzji politycznej w tej sprawie. I nie należy – zapewnił ekspert.

© REUTERS/ Stevo Vasiljevic Nowa Jałta dwóch czołowych „trumpistów"

Jak dodał, Europa powinna patrzeć w przyszłość i postawić na „globalną architekturę bezpieczeństwa”.

— Pakt Północnoatlantycki, tak czy inaczej, jest reliktem zimnej wojny, swego rodzaju przeżytkiem. NATO nie ma nic do roboty na naszym kontynencie, sojusz jedynie wzmacnia poczucie niepewności. Członkostwo Ukrainy byłoby krokiem w tył, niebezpieczną luką w systemie europejskiego bezpieczeństwa - podkreślił Krejčí.

Wcześniej Sputnik poinformował, że władze Ukrainy zezwoliły na udział obcych wojsk w międzynarodowych ćwiczeniach NATO na terytorium kraju w 2017 roku. Niektórzy deputowani do Rady Najwyższej chcą zobaczyć swoich żołnierzy na Placu Czerwonym.

— Wśród ukraińskich parlamentarzystów jest wielu ekstremistów, prawdziwych fanatyków. Podobne oświadczenia są prowokacją i poważnym błędem. Czyżby ktoś w Kijowie uważał, że Zachód jest gotów przy pomocy ognia i miecza pomóc w realizacji szaleńczych planów otwartej konfrontacji zbrojnej z Moskwą? Ukraina, proszę o wybaczenie, nie jest tego warta – ocenił czeski profesor.