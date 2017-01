Podsłuchy rosyjsko-amerykańskie: kolejny temat zamienny dla odwrócenia uwagi

Przypomnijmy, że telewizja NBC poinformowała wczoraj , że Federalne Biuro Śledcze podsłuchiwało rozmowy ambasadora Rosji w Waszyngtonie Siergieja Kislaka i radcy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa Michaela Flynna, jednakże nie znalazło w ich treści nic „nieodpowiedniego".

Według profesora Akademii Dyplomatycznej MSZ Federacji Rosyjskiej, doktora habilitowanego historii Aleksandra Wawiłowa, w Stanach Zjednoczonych nie ustają spekulacje związane z domniemanymi powiązaniami Donalda Trumpa z Moskwą.

„Nie ma żadnej sensacji w tym, że ambasadorzy są podsłuchiwani. Jest to absolutnie rutynowa historia, która jest także dobrą ilustracją starożytnej wypowiedzi O tempora! O mores! Przecież sama myśl o tym, że ambasador podczas rozmowy telefonicznej z działaczami sceny politycznej może powiedzieć coś, co będzie ciekawe dla służb specjalnych — jest śmieszna. To nonsens. Wydaje mi się, że chodzi tu o rutynową, przy tym brutalną i wulgarną spekulacji mającą na celu dorzucenie do polemik dziennikarskich pewnego tematu" — powiedział Aleksander Wawiłow w wywiadzie dla radia Sputnik.

Jednakże, jego zdaniem, ten temat nie utrzyma się długo.

„Zakładam, że administracja Białego Domu będzie się teraz zajmować poważnymi sprawami, nie zaś spekulacjami dziennikarskimi. Donald Trump i Stany Zjednoczone mają do rozstrzygania problemy na prawdę zakrojone na wielką skalę. Natomiast podobna informacja stanowi jedynie próbę odwrócenia od nich uwagi, nic ponadto. Aktywność kontrwywiadu, jak mi się wydaje, znalazła się w centrum uwagi mediów jedynie ze względów natury politycznej. Jednakże koniunktura się zmieni i wszytko wróci do rutynowego porządku. Takie tematy nie trwają długo" — uważa profesor Akademii Dyplomatycznej MSZ Federacji Rosyjskiej.