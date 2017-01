Ciemne chmury nad rokiem 2017?

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth Exit 2017

Ponadto, ukształtowane warunki natury socjalnej i politycznej mogą doprowadzić świat do katastrofy — wyraża obawy prezydent do spraw ryzyka globalnego spółki ubezpieczeniowej Marsh John Drzik — jeden ze współautorów raportu na temat globalnego ryzyka Światowego Forum Gospodarczego. Z jakimi jeszcze zagrożeniami ludzkość będzie miała do czynienia w nowym roku?

Oprócz wymienionego protekcjonizmu na liście Goldman Sachs znalazły się: w Europie — Brexit, aktywizacja populistycznych ruchów, kryzys migracyjny i zamachy terrorystyczne; a w Azji — chińska „bomba zadłużeń", która może przyhamować wzrost gospodarki ChRL i stać się przeszkodą dla wzrostu gospodarki na skalę globalną.

W raporcie Światowego Forum Gospodarczego podkreślono, że głównym zagrożeniem dla ludzkości w 2017 roku jest ryzyko natury ekologicznej i geopolitycznej. Zmiana klimatu jest wymieniona jako podstawowe zagrożenie na najbliższe 10 lat. Ponadto, w odróżnieniu od niebezpieczeństwa pandemii i katastrofy jądrowej, właśnie globalna zmiana klimatu jest uważana za zagrożenie najbardziej prawdopodobne.

Drugą pod względem znaczenia kategorią ewentualnych niebezpieczeństw są zagrożenia geopolityczne, czyli zamachy terrorystyczne i konflikty międzypaństwowe, które mogą być konsekwencją „nieefektywnego zarządzania na skalę globalną lub regionalną". Wobec tegoDo czynników sprzyjających napięciom na skalę geopolityczną w raporcie Światowego Forum Gospodarczego zaliczono także brak zaufania między krajami, które otwarcie oskarżają się nawzajem o ingerencję w swoje sprawy wewnętrzne.

Zdaniem ekspertów do grupy zagrożeń społeczno-gospodarczych należą też masowa migracja, drastyczny wzrost braku równości i polaryzacja społeczeństwa w myśl zasad przynależności etnicznej, religijnej i kulturowej.

Ryzyko wybuchu konfliktów nasila takżeWśród najbardziej prawdopodobnych zagrożeń technologicznych są ataki cybernetyczne, oszustwa i kradzież danych, usterki w oprogramowaniu, co może stać się przyczyną zakłóceń w funkcjonowaniu dziedziny energetycznej, transportu, komunikacji i innych. Przebiegający w zawrotnym wręcz tempie rozwój nowych technologii w coraz większej mierze wypierać będzie ludzką pracę, co w rezultacie może spowodować wzrost bezrobocia i brak stabilności socjalnej. To z kolei może doprowadzić do protestów społecznych. Przy tym praktycznie wszystkie zagrożenia są ze sobą związane i to nasila ich wpływ — reasumują współautorzy raportu.

Pewne ryzyko związane, na przykład, z klęskami żywiołowymi, jak to było w 2011 roku w elektrowni atomowej w Fukushimie, praktycznie jest niemożliwe do uniknięcia. Dla innych istnieje takie narzędzie jak zarządzanie ryzykiem. Zdaniem dyrektora do spraw zarządzania ryzykiem rosyjskiej Zjednoczonej Grupy Finansowej „Inwest" Władimira Szapowałowa każdy kraj, każda szanująca się spółka wykorzystuje to narzędzie, które skupia informację na temat ewentualnego ryzyka, analizuje ją i przedstawia pewien wynik końcowy kierownictwu kraju czy spółki.

„W świecie finansów zarządzanie ryzykiem w pierwszego kolejności zakłada analizę tego, jak da się ocenić skalę ryzyka poprzez prawdopodobieństwo spełnienia niesprzyjającego wydarzenia. Przecież takie wydarzenie brzemienne jest nie tylko w straty, lecz również w brak możliwości osiągnięcia pożądanego wyniku. Zarządzanie ryzykiem nie jest panaceum, jednakże zapewnia zawsze większy zasób informacji, na przykład odnośnie sytuacji na rynkach" — powiedział ekspert.