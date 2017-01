Ekspert: można oczekiwać tendencji w stronę poprawy stosunków Rosji i USA

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Putin rozmawiał z Trumpem

W sobotę odbyła się pierwsza rozmowa Putina i Trumpa, podczas której pokazano wolę aktywnej współpracy w zakresie stabilizacji i rozwoju na konstruktywnej, równej i korzystnej dla obu stron podstawie. Liderzy państw umówili się również odnośnie podtrzymywania kontaktu i wydania rozporządzeń w celu zorganizowania spotkania.

„Wiadomo, że dla Trumpa walka z terroryzmem międzynarodowym i z Państwem Islamskim jest priorytetem. A w tej walce potrzebni są sojusznicy. Rosja była wyznaczona jako ważny partner w rozwiązaniu tego problemu. Dlatego sądzę, że najważniejsze w rozmowie Trumpa i Putina jest to, że istnieją wspólne tematy dla partnerstwa, są kwestie, w których możliwe, a nawet konieczne jest połączenie wysiłków” – powiedział Kałaczew dla RIA Novosti.

Uważa on, że problemy będą rozwiązywane stopniowo, a na początek dobre jest i to, że pojawił się poważny temat rozmów.

„Można mówić, że rozmowa była pozytywna i że to pierwszy krok w słusznym kierunku, powód do optymizmu. Można oczekiwać, że stosunki Moskwy i Waszyngtonu będą mieć tendencję poprawy” – dodał Kałaczew.

Są tematy, w których mogą pojawić się różnice zdań, sprecyzował ekspert, na przykład kwestia ukraińska.

„Ale Ukraina, najwyraźniej, dla Trumpa ma znaczenie drugorzędne, a pierwszorzędne to zagrożenie międzynarodowym terroryzmem i islamski radykalizm, a w tej dziedzinie rozmowa z Putinem była łatwa, ponieważ on myśli tak samo. Zatem w tym sensie można wyrazić nadzieję, że rozmowa określiła rozwój pozytywnych trendów w stosunkach obu państw, które wcześniej sięgnęły dna, najniższego punktu. Gorzej być nie może, dlatego można mieć nadzieję, że będzie lepiej” – powiedział Kałaczew.

Co dotyczy zniesienia sankcji w stosunku do Rosji, to ekspert wyraził wątpliwość, że ta kwestia będzie szybko rozwiązana, ale zauważył, że można mieć nadzieję na złagodzenie sankcji.

„Nie sądzę, że kwestia sankcji będzie szybko rozwiązana… W rzeczywistości Trump musi pokazać najpierw rezultaty partnerstwa z Rosją, a potem już podjąć jakieś kroki, dlatego, że on w pewnym stopniu zależy od amerykańskich elit, od opinii publicznej” – wyjaśnił rozmówca agencji.