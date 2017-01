Roskosmos: „Musimy biec co sił w nogach, żeby pozostać na tym samym miejscu"

Wycofanie silników rakiet nośnych Proton-M nie wpłynie na ogólną renomę korporacji państwowej Roskosmos, wiele projektów realizowanych jest bardzo pomyślnie — uważa rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow.

„Niewątpliwie są niepowodzenia, ale jest również to, co można określić jako duży sukces. Branża się rozwija" — dodał rzecznik głowy państwa.

Wcześniej na łamach gazety Kommiersant pojawiła się informacja o decyzji zarządu Roskosmosu odnośnie wycofania i dopracowania wszystkich silników drugiego i trzeciego stopnia rakiet nośnych Proton-M, montowanych w Zakładach Mechanicznych w Woroneżu. Według danych periodyku przyczyną wycofania silników były problemy technologiczne, które wykryto w trakcie przeprowadzenia prób ogniowych.

Zdaniem rzecznika korporacji państwowej Roskosmos Igora Burenkowa decyzja ws. wycofania silników rakiet nośnych Proton związana jest z rozpoczęciem reformy branży rakietowo-kosmicznej.

„Cała ta sytuacja związana jest z tym, że trwa reforma branży rakietowo-kosmicznej i jest ona niemożliwa bez gruntownej kontroli jakości. Te prace cały czas trwają. Nieudany start statku transportowego Progress, który miał dotrzeć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pod koniec ubiegłego roku, pokazał, w jak trudnej sytuacji jest nasza branża kosmiczna. Możliwe, że po przeprowadzeniu kontroli dojdzie do zmian terminów startów «Protonów». W ciągu najbliższych tygodni stanie się jasne, kiedy odbędą się ich starty. Oczywiste jest, że realizacja startów z silnikami słabej jakości byłaby nieodpowiedzialna. Przecież zadanie polega nie tylko na wystrzeleniu rakiety, ważne jest, aby dostarczyła ona potrzebny ładunek do orbity lub dalej. Właśnie dlatego rozpoczęto tę kontrolę — sprawdzane jest to, co nie było sprawdzane od kilkudziesięciu lat" — powiedział Igor Burenkow.

Jak podkreślił rzecznik Roskosmosu, kontrolowana jest między innymi jakość materiałów wykorzystywanych do produkcji silników.

— W czasie podboju Kosmosu niektóre procesy technologiczne stały się rutyną. Wydawało się, że nic się z nimi nie może stać. Dlatego przestano zwracać na nie baczną uwagę. To samo z materiałami — miały miejsce niewielkie wymiany materiałów, zmiany technologiczne. Jednak czy te wszystkie zmiany — konstrukcyjne i dotyczące materiałów, nie wpłynęły na jakość startu? Właśnie teraz szuka się odpowiedzi na to pytanie.

Są nowe urządzenia, które pozwalają to sprawdzić, pojawiły się nowe metody badawcze. Takie kontrole są konieczne, żeby utrzymać prowadzenie w podboju Kosmosu. Rosja, jeśli chodzi o silniki rakietowe, zajmuje pierwsze miejsce na świecie. Aby je utrzymać, trzeba iść naprzód. Jak w książce Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Czarów": „trzeba biec co sił w nogach, żeby tylko pozostać na tym samym miejscu". My jesteśmy właśnie w tej samej sytuacji" — powiedział Igor Burenkow.