W polityce nie gra się na dwóch fortepianach

© Sputnik. Mikhail Fomichov Teraz można znów rozmawiać z Rosją

— Na pewno PiS ma problem, bo prowadzi politykę antyrosyjską. Zresztą PO też. Zawsze się uważało pana Orbana za sojusznika i tu nagle takie coś, co powoduje, że przypuszczalnie PiS nie wie, co robić.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski MSZ Polski ujawnia notatkę z 2008 r. ws. zwrotu ku polityce prorosyjskiej

— Oczywiście pan Bielecki ma rację. To jest bardzo rozsądny komentator. Polska wiele razy robiła rozmaite głupoty. Na przykład powstanie styczniowe. Możliwe są dalsze głupoty. Niestety, jak to mówił hrabia Aleksander Fredro „Samobójcze skłonności Polska ma i miała". Trudno mi powiedzieć, co PiS zrobi.

© Sputnik. Vitaly Ankov Czy Francja uczyni z Polski podwodne mocarstwo?

— Ja mam wizję polityki przyjaznej w stosunku do Rosji w oparciu między innymi o wspólnego, nie powiem wroga, ale nieprzyjaciela, czyli Ukrainę. Politykę zakładającą, żeby Ukraina, Białoruś, Litwa były buforem między Polską a Rosją. To jest dobrym gwarantem pozytywnych wzajemnych stosunków. Tak samo jak niepodległe Królestwo Polskie było gwarantem dobrych stosunków niemiecko-rosyjskich przed rozbiorami. Dopiero rozbiory pogorszyły tę sytuację. Politykę dużej sympatii do Stanów Zjednoczonych. Natomiast, politykę zmierzającą do rozbicia Unii Europejskiej, która jest nieudanym tworem, bo moim zdaniem powoduje zastój gospodarczy i moralny upadek.