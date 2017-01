Relacje polsko-ukraińskie, czyli olśnienie prezesa Kaczyńskiego

— Łacińska sentencja „tempora mutantur et nos mutamur in illis" nie straciła na aktualności. W pamięci utkwiło mi zdjęcie z kijowskiego euromajdanu, kiedy na trybunie w „dostojnym towarzystwie" stał prezes Jarosław Kaczyński i klaskał w takt banderowskich okrzyków „Sława Ukrainie! Herojom sława!" Upłynęło niewiele niż trzy lata i pan prezes doznał olśnienia w TVP Rzeszów, bo tam właśnie powiedział: „Mamy w tej chwili do czynienia z takimi posunięciami strony ukraińskiej, które nakazują się zastanowić, w którą stronę skręca Ukraina". Co się stało, że padły te słowa?

© AFP 2016/ Wojtek Radwanski Kaczyński spogląda w stronę Ukrainy. I ma wątpliwości

- Takim momentem przełomowym było to, że prezydent Przemyśla otrzymał zakaz wjazdu na Ukrainę . A trzeba wiedzieć, że prezydent Przemyśla jest bezpośrednio związany z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, czyli jedną z ważniejszych osób u Kaczyńskiego. Myślę, że to był ten moment, kiedy także. Pierwszym symptomem było to, że Jarosław Kaczyński musiał wyrazić zgodę, żeby PiS przegłosował uchwałę o ludobójstwie w lipcu ubiegłego roku. To był pierwszy przełomowy moment. Jest jeszcze jedna kwestia. Otóż, strona ukraińska, przede wszystkim środowiska nacjonalistyczne, ale też obecne władze, które w znacznym stopniu, co prawda koniunkturalnie, ale bazują na nacjonalizmie ukraińskim, idą w kierunku konfrontacji nie tylko z Rosją, lecz też z Polską i Węgrami. Ten szalony zamiar Ukrainy powrotu do programu nacjonalizmu sprzed 70-80 lat jest po prostu chory. PiS, mam nadzieję, że w końcu zaczyna rozumieć, że ta droga prowadzi donikąd.

— Wszystko świadczy o tym, że grudniowe rozmowy Poroszenki i Kaczyńskiego były nieproste, skoro pan prezes stwierdził, że miały one taki przebieg, że prezydent Ukrainy nie może mieć wątpliwości, iż Polska na taką sytuację, w której oprawcy, masowi mordercy czy ludobójcy są na Ukrainie bohaterami, się nie zgadza"… Jak dalej mogą się potoczyć relacje polsko-ukraińskie i to na tle prezydentury Donalda Trumpa?

- Donald Trump będzie jednoznacznie stawiał na złagodzenie napięć z Rosją i w tym kontekście kwestia ukraińska będzie bardzo ważna. Jest to przecież państwo ponad 40-milionowe znajdujące się na skraju upadku ekonomicznego. Dziś na świecie. Nie stać na to nawet Rosji ani Stanów Zjednoczonych. W związku z tym nastąpią działania, które będą wspólnie wyznaczać drogę i Rosji i USA, w jaki sposób ustabilizować sytuację na Ukrainie. A głównym problemem będą tu nacjonaliści ukraińscy. Wszelkie próby ułożenia stosunków na Ukrainie będą torpedowane przez te środowiska. Zachowanie Kaczyńskiego jest związane z tym przeświadczeniem.

— Czy Pan jest dobrej myśli odnośnie rozwiązania sprawy Ukrainy?

© AFP 2016/ Michal Cizek Orgazm Prezesa

— Myślę, że będzie to trudna sprawa, ale nie ma innego wyjścia. Ponieważ gospodarka jest na tyle zdestabilizowana, społeczeństwo na Ukrainie na tyle rozbite, że trzeba będzie olbrzymiego wysiłku. Pierwsze, co powinny zrobić Stany Zjednoczone, Rosja i także Polska to, który jak mówiłem będzie destabilizował wszelkie próby podniesienia Ukrainy z tej zapaści, w której się obecnie znajduje. Oczywiście, zawsze między państwami jest jakiś obszar rywalizacji. Ale Polska i Rosja muszą rozmawiać, żeby jako bezpośredni sąsiedzi Ukrainy, ustabilizować ten obszar. Stany Zjednoczone są tym czynnikiem globalnym, który może pomagać albo przeszkadzać temu procesowi. Ale nic i nikt w tej kwestii nie zastąpi nawiązania na nowo dobrych stosunków między Polską a Rosją.