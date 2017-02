„Nie widzę podstaw, żeby skierować skargę do Trybunału w Hadze"

© REUTERS/ Kacper Pempel Waszczykowski: zamierzamy zaskarżyć rosyjskie śledztwo smoleńskie do Trybunału w Hadze

— Nie znam podstaw prawnych, na których Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce oprzeć nasze roszczenia. Ja takich podstaw nie znam, dlatego trudno mi przewidywać, co się z tą sprawą stanie. Jeszcze raz podkreślę, ja takich podstaw nie widzę, ale z pewnością skoro minister spraw zagranicznych oświadcza, że będzie ta skarga złożona, to widocznie jego prawnicy mają lepsze rozeznanie ode mnie.

— Czy były podobne precedensy, że takie skargi były przedkładane w Trybunale Haskim?

— Takich skarg nie przypominam sobie. Ale co jest ważne? Żeby skarga była rozpatrzona przez Trybunał, musi istnieć albo jakaś podstawa traktatowa, że dane dwa państwa są stronami umowy, która przewiduje jurysdykcję Trybunału, albo obie strony muszą się zgodzić co do tego, że Trybunałowi przedstawią tę sprawę. I taką widzę możliwość.

— Nie mam żadnego kontaktu z tą podkomisją. Po pierwsze, według mnie podkomisja nie jest organem właściwym według prawa i międzynarodowego, i polskiego do badania tych spraw. Ona powstała na podstawie specjalnie pomyślanego rozporządzenia ministra obrony. Według mnie nie w tym trybie bada się katastrofy. Nie znam żadnych ustaleń tej podkomisji i nie wydaje mi się, żeby ona była w stanie tę sprawę rozstrzygnąć. Rozstrzygnąć może tylko właściwa komisja specjalistów lotniczych, która wznowi badania komisji Millera. Ewentualnie albo skoryguje ustalenia tej komisji, albo wykaże bezpodstawność zarzutów stawianych tej komisji. Ale w tym wypadku musieliby uczeni ministra Macierewicza takiej fachowej profesjonalnej komisji przedstawić swoje dowody. Do tej pory nie przedstawili. O ile wiem, sprawa nie jest rozpatrywana przez komisję, tylko przez tę podkomisję, która działa poza normalnym systemem prawa.

— Pan profesor był członkiem komisji Millera. Czy Pan uważa, że sprawa jest wyczerpana i wyjaśniona ostatecznie?

— Ja nie jestem specjalistą od technicznych zagadnień. Mogę jedno powiedzieć: nie widzę żadnych podstaw do kwestionowania rzetelności komisji Millera. Wydaje mi się, że pracowała rzetelnie, dobrze, profesjonalnie. Natomiast jeżeli są teraz nowe fakty, nowe okoliczności, istotne, które mogłyby zmienić ustalenia komisji, to rzeczą normalną, nieuwłaczającą w niczym komisji Millera, byłoby wznowienie pracy komisji w celu rozpatrzenia tych nowych dowodów czy opracowań, które miałyby istotne znaczenie dla zmiany oceny komisji. To nie nastąpiło za czasów poprzedniego rządu dlatego, że uczeni posła Antoniego Macierewicza nie przedstawili żadnych dowodów. Jak będzie teraz, nie wiem, bo komisja, o ile wiem, nadal nie działa, tylko działa ta podkomisja, przynajmniej powinna działać. Co prawda nie wiem, do czego ona w ciągu roku doszła. Chyba do niczego poważnego, bo na razie nie ogłaszała żadnych wniosków. A nawet jeśli dojdzie do czegoś poważnego, to, moim zdaniem, ocena ostateczna nie należy do podkomisji niefachowców, lecz do komisji złożonej z właściwie przygotowanych, spełniających ustawowe kwalifikacje ekspertów lotniczych, specjalistów od badania katastrof lotniczych. A to się w tej chwili nie dzieje.