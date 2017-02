Trumpa nie należy oskarżać o rasizm

© AFP 2016/ Chet Strange Akcje protestacyjne w USA: tysiące osób protestują przeciwko polityce migracyjnej Trumpa

Jednakże ekspert Sputnik Italia, dyrektor generalny Instytutu Badań Geopolitycznych i Nauk Pomocniczych ISAG Daniele Scalea zakłada, że sprawa wcale nie jest tak bardzo jednoznaczna.

„Nie należy oskarżać Trumpa o rasizm. Oczywiście nie jest on sympatykiem islamu, tego islamu, który wykorzystuje migrantów do penetracji społeczeństwa zachodniego, nie życząc sobie przejmowania jego wartości politycznych i moralnych. Chodzi o dość duży odłamek islamu, który, zdaniem Trumpa, jest nie do pogodzenia z instytucjami i podstawowymi wartościami politycznymi Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego. W ten sposób Trump i jego administracja chcą prowadzić walkę, w tym także na płaszczyźnie ideałów, nie przeciwko islamowi w zasadzie, lecz przeciwko islamizmowi, który jest dla nich takim samym wrogiem, jakim był komunizm w czasach zimnej wojny" — oświadczył włoski ekspert.

Według niego większość muzułmanów i migrantów nie ma nic wspólnego z terroryzmem. Jednakże sprawa polega na tym, co jest ważniejsze — pozbawienie migrantów, w tym również terrorystów i ekstremistów, prawa do wjazdu do Europy, w celu uchronienia nas wszystkich przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, czy też respektowanie ich praw za wszelką cenę?— zadaje pytanie Daniele Scalea.

„Mam odpowiedź na to pytanie, lecz jest to moja prywatna opinia. Prawdą jest, że sprawcami znacznej części zamachów terrorystycznych zarówno w Niemczech, jak też w Stanach Zjednoczonych, byli ci, którzy przybyli do kraju niedawno. Jasne jest, że gdyby tym ludziom wcześniej zakazano wjazdu na teren Unii Europejskiej, nie byłoby zamachów terrorystycznych. Dlatego, z czysto praktycznego punktu widzenia, ta decyzja pomoże, przynajmniej w najbliższej perspektywie, w częściowym udaremnieniu ataków terrorystycznych. Ponadto w Stanach Zjednoczonych ten krok da się zrealizować bez żadnych problemów, gdyż muzułmanie stanowią zaledwie jeden procent ludności kraju, a poziom ich integracji jest wyższy niż w Europie".

Przesadą będzie chyba stwierdzenie, że Europa walczy przeciwko nielegalnej migracji. W ostatnim czasie podejmowane są raczej próby sterowania tym procesem, jednakże przy tym preferowana jest polityka „otwartych drzwi". Linia polityczna i ideologiczna Trumpa radykalnie różni się od poglądów aktualnych liderów europejskich: traktują oni imigrację jako czynnik pozytywny i uważają za swego rodzaju obowiązek moralny zapewnienie wszystkim potrzebującym możliwości zainstalowania się na Zachodzie. „Można zakładać, że obecnie wszyscy ci, którzy nie potrafią przenieść się do Stanów Zjednoczonych, lecz chcą opuścić swoje ojczyzny, udadzą się do Europy. Będzie efekt natury politycznej i niezadowolenie obywateli, gdyż zachodnioeuropejscy politycy wrogo przyjęli tę decyzję Trumpa" — reasumuje rozmówca.