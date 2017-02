„Stworzenie stref bezpieczeństwa w Syrii może spowolnić proces genewski"

© AP Photo/ Matt Dunham Trump trafił na listę zewnętrznych zagrożeń UE - wraz z Putinem i radykalnym islamem

Zdaniem byłego ambasadora Turcji w Waszyngtonie Faruka Logoglu ta inicjatywa może być problemem w pierwszej kolejności dla Turcji, gdyż może chodzić o utworzenie kontrolowanego przez Kurdów korytarza na północy Syrii. Turecki ekspert powiedział o tym w wywiadzie dla radia Sputnik:

„Jak wiadomo, najwięcej syryjskich uchodźców znajduje się na terytorium Turcji, dlatego właśnie stanowisko Turcji odgrywa w tej sprawie kluczową rolę. A przecież widzimy, że aktualnie nie są prowadzone żadne konsultacje między Turcją a Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji jedynie złożyło bardzo oględne oświadczenie nt. konieczności starannego zbadania tej sprawy, jej perspektyw i ewentualnych konsekwencji" — powiedział ekspert.

Logoglu wyraża też przekonanie, że Turcja i Stany Zjednoczone powinny jak najprędzej rozpocząć negocjacje, inaczej istnieje ryzyko, że strefa bezpieczeństwa zostanie oddzielną jednostką państwową.

© AP Photo/ John Bazemore Trump odwołał prokurator generalną, bo skrytykowała dekret o imigrantach

„Pod tym względem ważne jest zrozumienie tego, gdzie planuje się utworzenie tych stref bezpieczeństwa: Turcja od dłuższego czasu opowiada się za utworzeniem stref w regionie przygranicznym, niekontrolowanym przez syryjskich Kurdów, oraz na terytorium, na którym w tej chwili prowadzona jest operacja pod kryptonimem «Tarcza Eufratu». Jeśli Trump poinformuje o zamiarze sformowania strefy bezpieczeństwa na całej północy Syrii, Turcja będzie miała do czynienia z poważnymi problemami. W Iranie w swoim czasie ukształtowała się podobna sytuacja. W jej wyniku po zatwierdzeniu pewnej poprawki do konstytucji terytorium Iraku Północnego w zasadzie przekształciła się w oddzielną jednostkę państwową. Z tego względu konieczne jest jak najszybsze omówienie tej sprawy przez Waszyngton i Ankarę, w chwili gdy proces jest jeszcze na etapie początkowym. W tym kontekście niepokoi mnie fakt, że Trump już przeprowadził rozmowy z przywódcami wielu państw, jednak jak dotychczas nie odbyła się żadna jego rozmowa z prezydentem Erdoganem, brak też oznak tego, że dojdzie ona do skutku w najbliższym czasie" — oświadczył eksambasador.

© REUTERS/ Carlos Barria Do USA wjedzie ok. 900 uchodźców bez względu na dekret Trumpa

Dyplomata wyraża obawy w związku z inicjatywą Trumpa jeszcze z tego powodu, że mogą one wywrzeć wpływ na przebiegu procesu negocjacyjnego w Genewie. Według Logoglu zapewni to syryjskiej opozycji warunki dla odraczania swojego aktywnego udziału w negocjacjach.

„Opozycjoniści mogą zaproponować, żeby poczekać przez te 90 dni, które Trump przeznaczył na przygotowanie planu utworzenia strefy bezpieczeństwa, aby doczekać się konkretnych kroków ze strony Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, i już na tej podstawie kształtować własne stanowisko. Podobny rozwój sytuacji może przekreślić sukcesy osiągnięte w trakcie negocjacji w Astanie" — powiedział dyplomata na zakończenie.