Europa drży, bo Stany Zjednoczone mają ważniejsze sprawy?

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump pojedzie do Polski?

Dyrektor moskiewskiego biura Urus Advisory politolog Aleksiej Panin uważa, że kraje UE podzielają to zdanie, gdyż boją się stracić poparcie Waszyngtonu.

„W zasadzie większość europejskich polityków podziela zdanie pana Tuska. Straszy ich nie tyle Trump, ile ten kontrast, jaki zarysowuje się między pierwszymi krokami postawionymi przez Trumpa i jego administrację a tą polityką, jaką realizował Obama. Okazuje się, że Europa w obliczu tych wyzwań, z jakimi ma do czynienia w ostatnim czasie, pozostaje w samotności — gdyż traci poparcie Waszyngtonu. I jest tak nie dlatego, że Waszyngton w czymś nie zgadza się z Brukselą, lecz dlatego, że Stany Zjednoczone mają obecnie mnóstwo własnych spraw do rozstrzygania. Trudno powiedzieć, w jakiej mierze długoterminowy okaże się ten trend, ale na razie jest właśnie tak. Zakładam, że obecnie Europejczycy boją się właśnie tego. Oświadczenie Tuska stanowi raczej próbę konsolidacji strapionych elit europejskich" — powiedział Aleksiej Panin w audycji radia Sputnik.

Jego zdaniem Waszyngton zignoruje to oświadczenie.

© REUTERS/ Mike Stone Polska dla Trumpa jest białą plamą, jak dla większości amerykańskich prezydentów

„Nie jestem wcale pewien, że Trump w ogóle zwróci uwagę na te oświadczenia. Zakładam, że co najmniej w najbliższej perspektywie skupi się on na zamianie amerykańskich elit. Z tego punktu widzenia oświadczenia składane przez europejskich kolegów, tym bardziej po tym, jak Europa zajęła pozycję podwładnego w stosunku do Stanów Zjednoczonych, wcale Trumpa nie obchodzą. W Europie także w najbliższym czasie nader prawdopodobna jest częściowa odnowa na szczytach władzy. To właśnie powinno niepokoić europejskie elity. Zaryzykuję twierdzenie, że przed upływem roku własnymi problemami będą zajmować się nie tylko Stany Zjednoczone, lecz również poniektóre lokomotywy Unii Europejskiej " — podkreślił politolog.