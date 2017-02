Zamieszanie warszawskie

© Zdjęcie: Pierre Le Corf Polska nie przyjmie sierot z Aleppo

Kilka dni temu internet obiegła wiadomość, że PiS zamierza zmienić ustrój stolicy i włączyć do niej okoliczne sąsiadujące powiaty z tak zwanego „warszawskiego obwarzanka". Przekazywano sobie dołączoną do projektu mapkę, z której wynikało, że Podkowa Leśna jest samotną „wysepką", która do projektu nie zostanie włączona. Dorobiono sobie tłumaczenie, że radni Podkowy Leśnej są opozycyjni i dlatego ich nie uwzględniono, krążyła też interpretacja, że „wybili się na niepodległość". Sprawa z Warszawą jest bardziej skomplikowana.

Rzeczywiście PiS przedstawił projekt zmiany ustroju stolicy. I jest on skrajnie niedemokratyczny. Nie chodzi jednak o to, że okoliczne powiaty zostaną włączone w obręb miasta. Nie staną się częścią Warszawy, ale stworzą metropolię — czyli zupełnie nową jednostkę administracyjną. To model podobny do tego, w którym funkcjonuje Londyn — nie jest on miastem gigantem, lecz czymś w rodzaju superpowiatu.

Sama idea metropolii, która działałaby w interesie regionu, nie jest zła. To stary pomysł, jeszcze sprzed II wojny światowej. W latach 70. również funkcjonował na mapie byt w rodzaju metropolii warszawskiej. Już ekipa AWS dostrzegała, że reforma administracyjna z 1998 roku, rozdrabniająca aglomerację, nie była do końca udana. W 2015 również usiłowano wprowadzić ustawę o metropolii, ale nie weszła w życie.

Natomiast w przypadku Warszawy PiS działa w typowy dla siebie sposób — zmian nie zamierza konsultować z mieszkańcami. Okazuje się też, że nie będzie referendum w tej sprawie. PiS chce po prostu przegłosować projekt poselski, czyli narzucić swoją koncepcję. A chodzi o odsunięcie od funkcji prezydenta stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej ekipy. PiS od wielu już kadencji przegrywa w Warszawie, natomiast wygrywa wybory samorządowe i czuje się mocny w sąsiadujących powiatach. Dlatego chce, aby przyjaźni Kaczyńskiemu radni podwarszawscy mieli głos w kolejnych wyborach. Dysproporcja będzie znacząca: radni z Wołomina czy Izabelina będą kształtować życie mieszkańców warszawskich dzielnic. A jak wiadomo, interesy mają różne. Nie będą troszczyć się o jakość życia mieszkańców Warszawy, bo będzie to dla nich abstrakcja. Część podwarszawskich gmin w granice superpowiatu się nie załapie. Już teraz mówi się o wstrzymaniu w nich inwestycji. Bałagan będzie ogromny. PiSowi niestety chodzi wyłącznie o stołki i o to, by zrobić udany zamach na stołeczny samorząd.

A Podkowy Leśnej nie uwzględniono na mapce przez pomyłkę.

