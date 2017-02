Dlaczego Trump tak ostro odnosi się do Iranu?

© Sputnik. Aleksiej Drużynin Administracja Trumpa chce wbić klin między Rosję i Iran

Kreml nie zgadza się z podobnym ujęciem sprawy. Rosja utrzymuje dobre, partnerskie relacje z Iranem, liczy na ich dalszy rozwój — oświadczył dziennikarzom sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow.

Z kolei dyrektor Centrum Liberalno-Konserwatywnej Polityki imienia Piotra Stołypina i Piotra Struwe politolog Aleksander Kazakow podkreślił, że radykalny charakter wypowiedzi Donalda Trumpa jest w pełni świadomym chwytem.

„Każde oświadczenie, składane obecnie przez Trumpa, ma charakter głośny i prowokacyjny — zarówno w polityce wewnętrznej, jak też zagranicznej. Nie widzę w tym jednak nic nadzwyczajnego. Jak każdy biznesmen, Trump formułuje swoje żądania w przesadnym ujęciu, aby pozostawały pozycje, na które można potem się wycofać.

Trump nazwał Iran państwem terrorystycznym nr 1

Najprawdopodobniej Trump, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, jest zaniepokojony z powodu kształtowania się trójkąta składającego się z Rosji, Turcji i Iranu. Nie ma w tym nic dziwnego, przecież będzie on faktycznie kontrolować całokształt sytuacji na Bliskim Wschodzie, a przecież Stany Zjednoczone są tam obecne od dawna i nie zamierzają się stamtąd wycofywać. Dlatego ten trójkąt jest dla Stanów Zjednoczonych realnym problemem. W takim sztywnym ujęciu kwestii irańskiej Trump formułuje treści przyszłej rozmowy z Rosją na ten temat. Ponadto czeka na niego trudna rozmowa z Turcją. Gdyż Turcja należy do NATO, jednak jest też sojusznikiem Rosji i tak dalej. Problem irański na sto procent stanie się jednym z podstawowych tematów dialogu Waszyngtonu i Moskwy. To normalne. Stany Zjednoczone wracają do tych czasów, gdy jako punkt wyjściowy traktowały realizm polityczny" — podkreślił Aleksander Kazakow.