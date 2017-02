„W słowach ministra obrony Wielkiej Brytanii słychać zakłopotanie"

Minister obrony Wielkiej Brytanii Michael Fallon niedawno powiedział, że trzeba „pociągnąć do odpowiedzialności agencje informacyjne podobne do RT i Sputnika.

„Częścią naszej odpowiedzi na działania Rosji ze strony NATO i Zachodu powinny być bardziej aktywne działania, skierowane na walkę z fałszywą rzeczywistością, budowaną przy pomocy dezinformacji w radzieckim stylu" — powiedział Fallon, wygłaszając na uniwersytecie St Andrews w Szkocji obszerne przemówienie poświęcone Rosji.

Starszy pracownik naukowy Centrum Badań Europejskich Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk Władimir Olenczenko uważa, że rosyjskie media wzbudzają niezadowolenie na Zachodzie, a zwłaszcza w Wielkiej Brytani, z całkiem konkretnego powodu.

© AFP 2016/ Chris J Ratcliffe Minister obrony Wielkiej Brytanii: Sputnika i RT trzeba pociągnąć do odpowiedzialności

„Nasi zachodni partnerzy przyzwyczaili się, że do określonego czasu tylko oni kształtowali społeczny odbiór wydarzeń na świecie i w swoim kraju. Była to dla nich bardzo komfortowa sytuacja, przedstawiali wydarzenia tak, jak uważali to za potrzebne, jak było im na rękę. A kiedy pojawiły się media, które obiektywnie ukazują wydarzenia, a jeśli do tego są to rosyjskie media, to oczywiste, że są z tego niezadowoleni. I to niezadowolenie prezentuje publicznie minister obrony" — powiedział Władimir Olienczenko na antenie radia Sputnik.

Zwrócił on także uwagę, że działalność mediów w zasadzie nie podlega jurysdykcji Ministerstwa Obrony.

Jego zdaniem Wielka Brytania raczej nie zdecyduje się na zakaz emisji Sputnika i RT. Dlatego Fallon szuka pretekstów, aby chociaż ograniczyć ich pracę.

„Całkiem możliwe, że w Wielkiej Brytanii emisja Sputnika i RT zostanie zabroniona, ale inną kwestią jest, na ile jest to obiektywne i uzasadnione. Widocznie na razie uzasadnień nie znaleziono, zresztą również wśród brytyjskiej elity jest z pewnością wielu ludzi, którzy myślą rozsądnie. Dlatego właśnie Fallon próbuje znaleźć jakieś preteksty, żeby jeśli nawet nie zakazać, to chociaż ograniczyć rosyjskie media" — podsumował Władimir Olienczenko.