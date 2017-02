Merkel w Warszawie: wymiana uprzejmości

© AFP 2016/ Joshua LOTT, Odd ANDERSE Merkel: TTIP to nasz żywotny interes

Dzisiaj główne osie napięć między Polską i Niemcami sytuują się wokół wizji rozwoju Unii Europejskiej, oceny skutków Brexitu, a także różnic w polityce imigracyjnej. Pamiętajmy też, że prezes Kaczyński wielokrotnie krytykował niemieckie udziały na polskim rynku prasowym. Niewyjaśniona jest również wciąż kwestia zastrzeżeń Komisji Weneckiej co do polskiej praworządności.

Właśnie o tym rozmawiała kanclerz z Beatą Szydło — to od spotkania z nią Merkel rozpoczęła dzisiejszą wizytę. Padło wiele deklaracji o wspólnym partnerstwie i wzajemnej życzliwości.

Merkel wyraziła przekonanie, że cieszy się z zapowiedzi polskiej premier, że odpowie na wszystkie pytania Komisji Weneckiej oraz Komisji Europejskiej.

— Polska i Niemcy to są dwa kraje, które mają ogromną rolę do spełnienia przy zmianach, które następują w Unii — powiedziała premier Szydło, kładąc akcent na to, że oprócz oczywistych różnic w perspektywie rozwoju UE oba państwa mają też wspólne stanowisko w wielu kwestiach:

— Mamy wiele wspólnych, bilateralnych relacji, zarówno gospodarczych, jak i związanych z bezpieczeństwem. Mamy wiele wspólnych tematów, które realizujemy na płaszczyźnie europejskiej. Realizujemy wspólnie również projekty humanitarne. To pokazuje, że Polska i Niemcy to dwa ważne kraje, które ze sobą współpracują. Jesteśmy sąsiadami.

Merkel podkreśliła, że nie byłoby zjednoczenia Niemiec, gdyby nie wydarzenia z 1989 w Polsce.

Z prezydentem Merkel rozmawiała w cztery oczy. Było o bezpieczeństwie, relacjach dwustronnych Polski i Niemiec oraz przyszłości NATO.

Grzegorz Schetyna spędził z kanclerz Niemiec godzinę. Pytany o tematy rozmowy, odpowiadał lakonicznie. Zaprzeczył, że namawiał kanclerz na sankcje wobec Polski, „ale przejrzystość reguł demokratycznych, państwo praworządne, szacunek dla państwa prawa, Trybunał Konstytucyjny, media, służba cywilna — to wszystko, co jest dzisiaj na stole, to musi być oceniane okiem europejskim w bardzo taki pełny sposób".

Wieczór kanclerz zakończyć ma w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS tuż przed spotkaniem potwierdził, że kibicuje Merkel we wrześniowych wyborach do Bundestagu:

— Aktualna jest ocena, że pani Merkel byłaby dla nas najlepsza. Szczególnie teraz, gdy wystąpił przeciwko niej pan Schulz.

