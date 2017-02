Czego oczekują Stany Zjednoczone od Turcji w Syrii?

© REUTERS/ Osman Orsal Turcja: zatrzymano około 750 osób podejrzanych o współpracę z PI

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wtorek omówił w trakcie rozmowy telefonicznej z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem relacje dwustronne oraz walkę z terroryzmem. Informuje o tym serwis prasowy Białego Domu, który donosi również, że Trump znów wygłosił oświadczenie o poparciu USA dla Turcji jako partnera strategicznego i sojusznika w ramach NATO. Wyraził uznanie dla jej wkładu w walkę z Daesh

Prezydent Centrum Badań Politycznych w Ankarze Hasan Kanbolat w wywiadzie dla agencji Sputnik skomentował przeprowadzoną wczoraj rozmowę. Nawiązując do tego, że w ostatnim czasie staje się oczywiste, że zachodni liderzy życzą sobie przejścia do nowego etapu w relacjach z Turcją, Kanbolat powiedział:

„W styczniu w Ankarze oficjalną wizytę złożyła premier Wielkiej Brytanii Theresa May, a niedawno tureckie kierownictwo przeprowadziło negocjacje z Angelą Merkel, która odwiedziła Turcję. Ten łańcuch wydarzeń stanowi dowód możliwości rozwoju ważnych procesów w przyszłości, które obejmować będą zarówno Turcję, jak też Syrię i Bliski Wschód w całości.

Kanbolat podkreślił, że zachodni sojusznicy Turcji od samego początku nieżyczliwie oceniali operację zbrojną Turcji w Syrii, i dodał:

„Jednak w miarę postępów operacji pod kryptonimem «Tarcza Eufratu» Turcja zaczęła występować w Syrii nie tylko w roli gracza politycznego i gospodarczego, lecz również militarnego. Chociaż na pierwszym etapie ze strony krajów zachodnich wyrażano jawne niezadowolenie z powodu tej operacji, obecnie, po procesach negocjacyjnych w Moskwie i Astanie, widzimy, że obecność Turcji w Syrii jest oceniana pozytywnie.

Obecnie poparcie udzielane przez Stany Zjednoczone oddziałom obrony ludowej powoduje powstawanie problemów w relacjach z Turcją. Ta kwestia jest źródłem napięć w relacjach turecko-amerykańskich. Widzimy jednak dążenie do uruchomienia procesu podobnego do tego, kiedy regionalna administracja Irackiego Kurdystanu uzyskała kształty struktury państwowej, a następnie w konstytucji Iraku oficjalnie zanotowano jej status administracji federalnej. Stany Zjednoczone dążą do tego, aby Turcja z biegiem czasu uznała kantonową strukturę kurdyjskiej Partii Unii Demokratycznej w Syrii".

Według Kanbolata zachodnie siły dokładają starań w celu zjednoczenia terytoriów i utworzenia strefy bezpieczeństwa na terytorium, gdzie obecnie prowadzona jest operacja pod kryptonimem „Tarcza Eufratu". Nawiązując do osiągniętego między Turcją i Stanami Zjednoczonymi porozumienia w sprawie wspólnych działań w trakcie operacji w miejscowościach Al Bab i Rakka, politolog podkreślił:

„Turcja nie życzy sobie być osamotnioną w swoich działaniach w Syrii. Widzimy, że dokłada starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa swych południowych granic, współdziałając w Syrii z Rosją, Stanami Zjednoczonymi i NATO, i nie stoi w sztywnej opozycji wobec syryjskiego rządu" — oświadczył prezydent Centrum Badań Politycznych w Ankarze Hasan Kanbolat.