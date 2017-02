Jak uniknąć tragicznych omyłek w Syrii?

„W sensie strategicznym i geopolitycznym współpraca między Rosją i Turcją w Syrii nie przestaje się rozwijać. Strony muszą się jednak nauczyć lepiej współdziałać także na polu boju, by nadać tej współpracy stały charakter. Od charakteru współpracy i stopnia zaufania pomiędzy rosyjskimi i tureckimi wojskowymi zależy zarówno przyszłość Syrii, jak i dalszy los rosyjsko-tureckiego partnerstwa geopolitycznego. Jeśli nie dojdzie do poprawy koordynacji pomiędzy naszymi pododdziałami w Syrii, to wczorajszy tragiczny incydent może się powtórzyć.

Pomiędzy Rosją i Turcją, zarówno na polu boju, jak i w dyplomacji, ustanowił się pewien mechanizm oparty na zaufaniu, który działa w normalnych warunkach. Jednak, jak pokazał wczorajszy tragiczny incydent, ten mechanizm jest niewystarczający, bo nie sprawdził się w nadzwyczajnej sytuacji.

Jak wiemy, podczas operacji w jednym z rejonów Al-Bab, Turcy postanowili wziąć terrorystów w kleszcze. W wyniku tej operacji, wielu tureckich wojskowych znalazło się poza linią frontu, to znaczy po tej stronie, która znajdowała się pod kontrolą PI. Wszystko wskazuje na to, że dana informacja nie została zawczasu przekazana stronie rosyjskiej. A świadczy to o tym, że między Rosją i Turcją w Syrii nie ma jak dotąd pełnej koordynacji.

Bardzo trudno zapewnić taką koordynację na polu boju w Syrii. Z jednej strony, mamy samoloty wojskowe latające na dużych wysokościach, a z drugiej, tureckie pododdziały biorące udział w niekończących się walkach ulicznych z bojownikami PI w warunkach braku jasnych linii rozgraniczających.

Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że w obiekty PI uderzają nie tylko rosyjskie samoloty, ale też tureckie, syryjskie i te należące do sił koalicji.

W celu uniknięcia takich incydentów, współpraca między uczestnikami operacji w Syrii przeciwko PI powinna rozwijać się na trzech kierunkach: ziemia-ziemia, ziemia-powietrze i powietrze-powietrze. Mowa więc nie tylko o koordynacji między rosyjskimi i tureckimi pododdziałami i nie tylko o współpracy w jednym wymiarze, lecz o współdziałaniu wszystkich uczestników operacji antyterrorystycznej w rozmaitych, częstokroć nakładających się na siebie wymiarach. Zadanie bardzo trudne, ale konieczne do wykonania".