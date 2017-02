No i co z tymi wizami? Trump nas wykiwał

Decyzją administracji Obamy ci obywatele Polski, którym raz już udało się uzyskać wizę wjazdową do USA — o kolejną będą mogli ubiegać się z pominięciem skomplikowanych procedur. Jeżeli poprzednie postępowanie przebiegało bez problemów, a także jeśli nie zmienił się rodzaj wizy, którą chcą odnowić — nie będą musieli stawać przed konsulem. Donald Trump zniósł te ułatwienia.

© AFP 2016/ Nicholas Kamm Państwowotwórczy rytuał Donalda Trumpa

Zapis o tym znalazł się w kontrowersyjnym dekrecie , zwanym „antyimigracyjnym", tym samym, w którym Trump zakazuje wjazdu obywatelom siedmiu państw muzułmańskich i ogranicza napływ uchodźców do Stanów Zjednoczonych. Widać wyraźnie, że

Jednak dekret Trumpa napotyka trudności — niektóre stany zbuntowały się i nie chcą go respektować. Między innymi Waszyngton i Minnesota wykazały, że stosowanie się do prezydenckiego rozporządzenia w znaczący sposób wpłynie na życie lokalnych społeczności i narazi je na konsekwencje, których nie da się odwrócić. Wczoraj sąd apelacyjny w San Francisco również zdecydował o tym, że dekret jest niezgodny z zapisami konstytucji USA. Donald Trump zapowiedział już, że zwróci się do Sądu Najwyższego.

© REUTERS/ Mike Stone Polska dla Trumpa jest białą plamą, jak dla większości amerykańskich prezydentów

: Trump zapowiadał ułatwienia wjazdowe, a także pomoc w sprowadzeniu z Rosji wraku prezydenckiego Tupolewa . Wielu członków polonijnej społeczności, ale i wielu polityków w kraju wzięło te zapowiedzi za dobrą monetę i potraktowało z niesłychana naiwnością.

— Mam wielki szacunek dla Polaków. Wielu moich przyjaciół to Polacy, niektórzy żyją w Polsce. Polacy są wspaniali, a Polska to wspaniały kraj. Będziemy jej bronić, możecie być tego pewni — miał mówić Trump. Jednak rzeczywistość pokazuje, że codzienne priorytety nieco różnią się od kampanii.

Kraje bałtyckie ostatnio przeraziła wypowiedź Trumpa, niepozbawiona zresztą racji, o tym, że „NATO jest przestarzałe".

Julia Baranowska, polska publicystka, Warszawa

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.