Simonian udzieliła kilku rad CIA

Simonian zamieściła na Facebooku post w związku z nieprawdziwymi wypowiedziami zachodnich polityków o Rosji i pojawiającymi się w zachodnich mediach oskarżeniami o szerzenie propagandy pod adresem rosyjskich środków masowego przekazu.

— Dla większości zachodniego establishmentu myśl, że Rosja jest normalna, jest tak samo dzika, jak myśl o tym, że ziemia jest kwadratowa. Człowiek, który głośno mówi, że Rosja jest normalna to albo idiota, albo prowokator, albo jedno i drugie. W prasie a nawet w wypowiedziach różnych osób każdego dnia obserwujemy to graniczące z rasizmem głoszenie naszej wewnętrznej, naturalnej, niepodlegającej zmianie nienormalności – napisała Simonian na portalu społecznościowym.

Jej zdaniem dzieje się tak z powodu „nieświadomości, przedszkolnej ignorancji, braku nawyku pracy z faktami, zachłanności na gotowe do konsumpcji formuły porządku światowego”.

— Establishment prowadzi świętą wojnę o to, by powstrzymać Trumpa przed podejmowaniem zbrodniczych prób uznania normalności Rosji. Być może nie podejmie takich prób, ale przynajmniej mówi o tym, co wykracza poza granice dopuszczalnego – oceniła redaktorka naczelna telewizji RT i agencji Sputnik.

Według niej najlepszym rozwiązaniem sytuacji dla CIA byłoby zabójstwo „jakiegoś aktywisty z prozachodniej organizacji. Najchętniej, aby był związany z ulubieńcem publiczności Chodorkowskim. Jeszcze lepiej – amerykańskiego dziennikarza”. Wówczas Trump nie mógłby uznać normalności Rosji.

Ale w związku z tym, że na razie „nikt nie umarł”, Simonian udzieliła CIA kilka rad.

Pierwsza dotyczyła tego, aby przypominać ludziom o hakerach, zanim nie odeszli w niepamięć. Nie mniej istotne jest podkreślanie, że Trump siedzi w kieszeni Moskwy i już o wszystkim zdążył dogadać się z Putinem. Nie można też zapomnieć o powoływaniu się na służby specjalne. Trzeba też zwracać uwagę na „przewrotność” telewizji RT i agencji informacyjnej Sputnik.

— Używajcie jak najbardziej upiornego słownictwa. Nie trzeba szukać informacyjnego powodu, ludzie się już przyzwyczaili. Jak np. wczoraj, gdy rzecznik NATO powiedział, że Sputnik jest propagandą. Za BBC przedrukowały to wszystkie szanowane brytyjskie gazety. Oczywiście nie na polecenie. Tekst się spodobał – napisała Simonian.

Trzy wiodące brytyjskie media – BBC, „Times” i „The Independent” – wypuściły w tym samym czasie materiał o agencji Sputnik, prosząc o pomoc NATO i powtarzając oskarżenia o propagandę, ale bez podawania racjonalnych dowodów.

Simonian w postscriptum podkreśliła, że rada dotycząca zabójstwa została przez nią użyta w ironicznej formie i nie jest apelem skierowanym do amerykańskich służb specjalnych o zamordowanie kogokolwiek.