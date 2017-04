W czasie deszczu dzieci się nudzą...

Obecnie zagospodarowany jako park i wpisany do rejestru zabytków.

„Po raz trzeci wandale zdemolowali nagrobki w parku przy ulicy Ostrowskiej w dzielnicy Żelechowo; dwa miesiące temu zniszczyli 30 płyt nagrobnych, a kolejne 100 w ubiegłym tygodniu (na przełomie marca i kwietnia)" — informuje rzecznik Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie Andrzej Kus. „Lapidarium przy ulicy Ostrowskiej leży na terenie cmentarza, który powstał w XIX w. i funkcjonował do 1939 r. Jesienią ub. r. lapidarium zostało otworzone po gruntowej przebudowie parku. Podczas prac m.in. odnowiono zabytkowe pomniki, ustawiono ławki oraz zamontowano 300 nagrobków"- dodaje. Jak informuje Zakład Usług Komunalnych, koszt stworzenia lapidarium wyniósł blisko 600 tys. zł.

© Zdjęcie: Z.Bąbczyńska-Jelonek Przedwojenny niemiecki cmentarz komunalny, Szczecin

W niecałe dwa tygodnie później, dzięki pomocy mieszkańców dzielnicy, policja złapała nieletnich wandali i w obecności opiekunów prawnych — przesłuchała. „Dwóch 11-latków oraz 12-latka przyznali się do tej dewastacji. Teraz materiały w ich sprawie trafią do Sądu Rodzinnego i Nieletnich" — poinformowała media aspirant sztab. Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

NIE TYLKO W SZCZECINIE

Nie jest to pierwszy w Polsce przypadek dewastacji nekropolii przez dzieci.

Latem ub. roku nieletni zdewastowali cmentarz ewangelicko-augsburski (luterański) w Zabrzu. Skala zniszczeń dokonanych na cmentarzu była ogromna. Uszkodzeniu uległo 26 nagrobków i 2 figury nagrobne. Większość zniszczeń to przewrócone i rozbite płyty nagrobne. Sprawcami okazało się 4 chłopców w wieku od 11 do 13 lat. Jak tłumaczył policji jeden z zatrzymanych nieletnich: „ot tak bez powodu zaczęli kopać w płyty nagrobne". Ci, którzy nie potrafili przewrócić płyty nagrobnej, sięgali po znicze, a następnie rzucali nimi w inne groby oraz kapliczkę.

© Zdjęcie: Z.Bąbczyńska-Jelonek Przedwojenny niemiecki cmentarz komunalny, Szczecin

Wiosną 2015 r. policjanci z powiatu zgorzeleckiego zatrzymali dwóch 16-latków, którzy zniszczyli 28 nagrobków na cmentarzu w Bogatyni. Pytani przez policję o powód swojego zachowania, nie potrafili racjonalnie odpowiedzieć. Tłumaczyli, że spacerowali w tamtej okolicy i nagle wpadli na pomysł zniszczenia nagrobków. Sprawcy dewastacji powyrywali krzyże. Kilka z nich nawet podpalili. Ponadto poprzesuwane zostały płyty nagrobne.

© Zdjęcie: Public domain Polska: Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Chojnie zostanie odnowiony

Jesienią 2015 r. policja ustaliła, że 57 tablic na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Milejczycach na Podlasiu zniszczyło dwoje dzieci: 10-letni chłopiec i jego o rok młodsza koleżanka. „Dzieci bawiły się na cmentarzu, spodobały im się te gwiazdki. Dzieci chciały zabrać je ze sobą, próbując je odłamać znalezionym kamieniem", wyjaśniał mediom rzecznik Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Andrzej Baranowski. Władze gminy odrestaurowały zniszczone tablice nagrobne.

Dwóch 17-latków oraz sześciu chłopców w wieku od 14 do 16 lat wiosną 2014 r. zdemolowało Cmentarz Wojenny z lat 1914-1917 w Łukowie. Wg ustaleń policji w Chojnicach nieletni wandale przewrócili trzy przęsła ogrodzenia, uszkodzili płot i wyrwali kamienny krzyż. Nie potrafili wytłumaczyć swojego zachowania.

Wiosną 2011 r. Policja zatrzymała czterech nastolatków, którzy w parku im. Poniatowskiego w Łodzi zniszczyli jedenaście nagrobków żołnierzy radzieckich z II wojny światowej. Jak ustaliła policja, chłopcy w wieku od 12 do 14 lat zdemolowali mogiły… dla zabawy.

TRUDNY WIEK

© AP Photo/ Sergei Chuzavkov MSZ Ukrainy i Polski: Wandalizm na polskich pomnikach to część wojny hybrydowej Rosji

© Zdjęcie: Z.Bąbczyńska-Jelonek Przedwojenny niemiecki cmentarz komunalny, Szczecin

Chłopcy w wieku 11-14 lat wchodzą w okres dojrzewania, hormony buzują, energia rozpiera. Ten wiek u chłopców wymaga wyprofilowanych zajęć z wychowania fizycznego w szkole i zajęć pozalekcyjnych, które skanalizowałyby upust nadmiaru energii. Tak się dzieje od zarania świata i nie jest żadnym nowym zjawiskiem. „To taki głupio-mądry wiek", przyznaje Anna J., nauczycielka jednego ze szczecińskich gimnazjów. „Często spotykam się z niesamowitą agresją w tym wieku, różne są tego przyczyny, przede wszystkim brak nadzoru rodzicielskiego. Ich nikt nie wychowuje… szkoła wszystkiego nie załatwi". Często jednak szkoła nie jest w stanie niczego zaoferować młodym ludziom w tym wieku.

Podobne zdanie ma Krystyna P.-K., administrująca w imieniu wspólnoty mieszkaniowej jednym z bloków osiedlowych na Żelechowej. „Nikt z tymi dzieciakami nie rozmawia, nikt im nie organizuje czasu wolnego. Mam sąsiadkę z takimi nastolatkami. Nie ma rozmów, jest krzyk i zero autorytetu u rodziców. Robią, co chcą, żadne racjonalne argumenty do tych małolatów nie trafiają. Najpierw coś robią, potem myślą. To pokolenie Internetu. A tam niekontrolowany strumień chamstwa i agresji. Potem mamy to w realu", dodaje. Jej zdaniem rodzice nie mają czasu dla dzieci. „Niedaleko lapidarium i znajdującej się obok szkoły podstawowej powstało nowe osiedle domków jednorodzinnych. Rodzice zapracowani, spłacają kredyty, nie interesują się tym, co dzieciaki robią, są puszczone luzem".

Tomasz S., który mieszka w tej dzielnicy i chodził do tej samej szkoły, co młodociani wandale, mówi, że Żelechowa się zmienia. „Kiedyś mieszkali tutaj głównie robotnicy ze stoczni, elita klasy robotniczej, dobrze opłacana, może bez zaplecza intelektualnego, ale trzymająca krótko swoje dzieciaki. Teraz powstały tutaj bloki TBS (Towarzystwa Budownictwa Społecznego), mieszkają tam różni ludzie, a nieopodal mamy dzielnicę willową nowobogackich, nie zawsze odpowiedzialnych za swoje pociechy".

SZKOŁA NIE DOSTRZEGA PROBLEMU

Szkoła podstawowa w dzielnicy Żelechowa (nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej, przy ul. Żabiej), znajdująca się tuż obok zdewastowanego lapidarium, to typowa PRL-owska „1000-latka", położona z dala od ruchliwych ulic, w otoczeniu zieleni. Dzieci mają do dyspozycji m.in. pracownię komputerową, 3 pomieszczenia świetlicowe, bibliotekę z czytelnią wyposażoną w sprzęt komputerowy, salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, 2 boiska do piłki siatkowej, boisko do koszykówki oraz trawiaste boisko do piłki nożnej. Szkoła chwali się, że „na jej terenie działają liczne koła zainteresowań", ale są to zajęcia przede wszystkim dla dzieci z młodszych klas, zajęcia plastyczne, teatralno-recytatorskie. Nie ma żadnych zajęć sportowych dla dzieci, zwłaszcza ze starszych klas IV-VI. Kadra pedagogiczna jest sfeminizowana, a jedyny mężczyzna w gronie nauczycielskim zajmuje się wychowaniem muzycznym.

Przedwojenny niemiecki cmentarz komunalny, Szczecin © Zdjęcie: Z.Bąbczyńska-Jelonek

© Zdjęcie: Z.Bąbczyńska-Jelonek Przedwojenny niemiecki cmentarz komunalny, Szczecin

Uczniów starszych klas wychowania fizycznego (WF) uczą dwie nauczycielki. Brakuje zdecydowanie nauczycieli — mężczyzn, którzy prowadziliby zajęcia WF dla chłopców z klas IV-VI, z racji swojej biologii wymagających intensywniejszych ćwiczeń fizycznych. Mając do dyspozycji boiska, powinni oni też prowadzić sportowe zajęcia pozalekcyjne. W Szkole Podstawowej nr 42 nie działa żadna szkolna drużyna sportowa. Ostatnie wzmianki o aktywnych zajęciach sportowych pochodzą z 2010 i 2011 r.

© Sputnik. Pyotr Zadorozhnyi Wandalizm z nacjonalistycznym podłożem

„W czasie deszczu dzieci się nudzą", śpiewała kiedyś Barbara Kraftówna razem z Jerzym Wasowskim w niezapomnianym „Kabarecie Starszych Panów" — i miała rację.

Internet czy zwiększenie ilości lekcji religii w szkołach podstawowych i gimnazjach — nie są remedium na przypadłości trudnego wieku dojrzewania, nie skanalizują upustu nadmiaru energii młodego człowieka. Brak pozytywnych relacji międzypokoleniowych, zaniedbania wychowawcze w sferze kultury zachowań społecznych — też mają tutaj swoje odbicie.

Tego problemu nie dostrzegają ani rodzice, ani szkoła, ani też polski system edukacyjno-wychowawczy. W efekcie — bezmyślne dewastacje mienia publicznego, w tym nekropolii, ciąże u 11-latek, samobójstwa nieletnich itp. negatywne zjawiska społeczne.