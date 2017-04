Suma kłopotów Ryszarda Petru

Marta Golbik, Joanna Augustynowska, Grzegorz Furgo i Michał Stasiński — to posłowie, którzy jeszcze tego samego dnia, którego zostali wyrzuceni z Nowoczesnej, zasilili szeregi Platformy Obywatelskiej. „Wyklęta" czwórka to zwolennicy dialogu wewnątrz całej opozycji sejmowej, czemu sprzeciwiał się dotychczas lider ich partii. Petru nie ukrywał, że uważa siebie za jedynego przywódcę politycznego w obecnym Sejmie, zdolnego chwycić PiS za rogi. Nie chciał porozumienia z Grzegorzem Schetyną , zdecydowanie wolał grać wyłącznie na siebie.

Teraz ma żal do kolegów, że zrejterowali akurat w momencie, kiedy on był na zwolnieniu. Ryszard Petru w ostatnich dniach przeszedł operację kolana. Jego kłopoty zdrowotne zaczęły się jeszcze w 2016 roku, kiedy będąc na nartach w Tyrolu, zerwał więzadło krzyżowe.

Zerwane więzadło krzyżowe. Churchill miał chyba rację, że recepta na długowieczność to zero sportu, tylko whisky i cygara — komentował wtedy swój nieszczęśliwy wypadek. Teraz jednak nie jest mu do śmiechu.

— Mieli pełną świadomość tego, że jestem po operacji i nawet się ze mną nie skontaktowali — mówi o posłach, którzy przeszli do obozu „wroga". Oni również mają do niego żal. Kiedy rozeszła się wiadomość o możliwym transferze, Petru profilaktycznie wysłał całej czwórce SMS-y, w których zawiesił ich w prawach członka partii. Oni potraktowali to jako zniewagę.

© Fotolia/ Syda Productions Nowoczesna dopieszcza Śląsk

- Zawiesił mnie zwykłym SMS-em. To po prostu nie przystoi. Ja się nie godzę na to, żeby mnie tak traktować — skomentowała sprawę Joanna Augustynowska. Petru nie wierzy w zapewnienia Grzegorza Schetyny o tym, że ten chce zacieśniać współpracę w ramach opozycji . Uważa, że sam fakt przejścia czwórki kolegów pod inne barwy partyjne zaprzecza tym deklaracjom.

Ciekawa pozostaje również kwestia rozbieżności programowych, które dziś dla posłów-migrantów najwyraźniej nie mają znaczenia, ważniejsi są wyborcy i miejsca na listach. Tutaj oburzenie Petru wydaje się całkiem zrozumiałe.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.