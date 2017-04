„Matka wszystkich bomb" to element tworzenia nowej konstrukcji geopolitycznej

— Jaki był cel Pentagonu, że po raz pierwszy w historii użył „matki wszystkich bomb" w Afganistanie i właśnie teraz?

© AFP 2017/ Wakil Kohsar Wiemy, jakie straty zadali Amerykanie w Afganistanie

— Myślę, że to kwestia zastraszania i pokazywania muskuł przez Biały Dom. W Stanach Zjednoczonych zaszły procesy polityczne, które zaskoczyły nie tylko świat, ale przede wszystkim układ polityczny, który od lat rządził w Ameryce Północnej. W związku z tym w tej chwili po objęciu Białego Domu przez Donalda Trumpa potrzebny jest mu przede wszystkim sukces, sukces militarny.

W ostatnich kilkunastu latach tego sukcesu brakowało. Weźmy Afganistan, weźmy Irak — to tak naprawdę klęska za klęską. Każda misja demokratyzacji tych obszarów i stabilizacji na tych obszarach oznaczała klęskę. Nie powiodło się jedno, nie powiodło się drugie.

© AFP 2017/ Frederick Florin Snowden ujawnia, co faktycznie zniszczyła amerykańska bomba w Afganistanie

Panu Trumpowi w tej chwili jest potrzebny sukces. Jest potrzebna jakaś lokalna wojna, która zakończy się sukcesem, a jednocześnie pokaże siłę Stanów Zjednoczonych, bo, moim zdaniem, celem nie jest ani Syria, ani Korea Północna, lecz jest układ geopolityczny i relacje między Chinami a USA.

Użycie tej „matki wszystkich bomb" w Afganistanie jest tylko i wyłącznie daniem sygnału dla świata, że Amerykanie są gotowi na wojnę, w tej wojnie są gotowi użyć, myślę, że nie tylko tej bomby, ale w podtekście wszystkich środków, które będą skuteczne do tego, aby odnieść sukces i proszę się z nami liczyć. Moim zdaniem to główne przesłanie z tego.

© AFP 2017/ Wakil Kohsar USA sięgnęły po „najsilniejszą bombę nieatomową"

Dodam tylko, że to jest kolejna sekwencja, bo to, co się stało w Syrii jest preludium. Afganistan jest kolejnym krokiem po Syrii. Warto podkreślić, że to prezydent Donald Trump poinformował opinię publiczną, bodajże na Twitterze, o ataku rakietami Tomahawk bazy w Syrii. Poinformował o tym prezydenta Chin w czasie deseru. To był moim zdaniem kluczowy moment. Te rakiety miały spaść nie wcześniej i nie później tylko właśnie w czasie rozmowy z prezydentem Chin.

Głównym celem Białego Domu jest w tej chwili ułożenie takich relacji gospodarczych na świecie, które nie zagrażałyby potędze gospodarczej USA. A w tej chwili największym konkurentem są Chiny ze świetną, rozwijającą się gospodarką. Zaś kluczem do Chin jest Rosja.

W tej chwili wszystko, co się toczy, włącznie z atakiem na Syrię, z „matką wszystkich bomb" zrzuconą na Afganistan wiąże się tylko i wyłącznie z tą konstrukcją geopolityczną. Bomba, która kosztuje 16 milionów zabiła — jak donoszą media —36 mudżahedinów. Myślę, że cel wojskowy chyba był taki średni, bo tych 36 mudżahedinów można było zlikwidować w zupełnie inny i „tańszy" sposób.