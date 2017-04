Nowa broń rakietowa Pjongjangu robi silne wrażenie

— Warto zwrócić uwagę na prezentację modelu mobilnej brzegowej wyrzutni nowych rakiet przeciwokrętowych. Tych samych, których istnienie zostało potwierdzone w 2015 roku. W przyszłości spowoduje to, że obrona wybrzeża KRLD dzięki tej broni rakietowej rzeczywiście będzie zdolna do walki – ocenił ekspert.

Jego zdaniem kolejną interesującą nowinką są pociski balistyczne przypominające z daleka zmodernizowane SCUD.

— Ale na opublikowanych zdjęciach można zobaczyć, że na głowicy jest jakaś aerodynamiczna powierzchnia. Nie wiadomo, czy są to (pociski) kierowane. Jeśli tak, to wówczas głowica w fazie obniżenia lotu może korygować trajektorie opadania. W każdym razie wyraźnie pracują też nad zwiększeniem celności i zdolnościami do pokonywania obrony przeciwrakietowej – zaznaczył Chrustalew.

Jak dodał, należy zwrócić szczególną uwagę na to, że samą wyrzutnię zamontowano na platformie gąsienicowej. Podobnie, jak w przypadku Pukkykson-2.

— Jednym z powodów zainteresowania platformami gąsienicowymi, pomimo ich praktycznych właściwości, jest to, że KRLD może sama produkować zróżnicowany i skomplikowany sprzęt gąsienicowy. Tutaj uzależnienie od importu jest minimalne. Dlatego zwiększyć park wyrzutni może nawet w warunkach obowiązywania sankcji – powiedział ekspert.

Trzecim, wcześniej nie zaprezentowanym prototypem jest pocisk, odnośnie geometrii głowicy i innych danych, przypominający KN-08, ale na krótszym podwoziu. Na razie nie można dokładnie powiedzieć, co to jest, bo wymaga to bardziej wnikliwej analizy fotografii.

— I oczywiście najważniejsze – ostatnie dwa modele pocisków balistycznych. Pierwszy to najwyraźniej pewien kontener transportowo-startowy, zamontowany na półciężarówce, analogicznie do wcześniejszych modyfikacji chińskich pocisków DF-21 i DF-31. Drugi — kontener transportowo-startowy zamontowany w całości na potężnym, wielokołowym transporterze. Prawdopodobnie tego samego modelu, na którym wcześniej instalowano pociski KN-08 i KN-14. Zewnętrznie wyglądają jak „klasyczne” radzieckie mobilne międzykontynentalne pociski balistyczne SS-25 lub nowoczesne modyfikacje chińskich DF-31 i DF-41 – wyjaśnił rosyjski ekspert.

To wszystko wskazuje na to, że obecnie Korea Północna pracuje równolegle nad kilkoma projektami rakiet, które mogą dolecieć i do Guam, i do Hawajów, i do części kontynentalnej USA. Zdaniem Chrustalewa te programy mają duże szanse, aby odnieść sukces.