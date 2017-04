Opinia: Rosyjska naddźwiękowa rakieta Cyrkon osłabi pozycje USA

© AFP 2017/ Evert-Jan Daniels / ANP Amerykanie dyslokowali F-35 w Wielkiej Brytanii

— Rola amerykańskiego zgrupowania lotniskowców w konfrontacji na morzu zostanie bardzo osłabiona na rzecz naszych ciężkich krążowników atomowych, które będą uzbrojone w te pociski – powiedział ekspert.

Jak dodał, Cyrkon jest w stanie pokonać system obrony przeciwrakietowej. – On (pocisk) został doprowadzony do takiego stanu, że może być produkowany seryjnie. Faktycznie jest to pierwsza na świecie seryjna naddźwiękowa broń o zasięgu operacyjno-taktycznym – zaznaczył.

Pierwsze testy z użyciem tego pocisku przeprowadzono w ubiegłym roku. Informowano wówczas, że osiąga on prędkość 5-6 razy przekraczającą prędkość dźwięku. Zasięg rakiet ma wynosić około 400 kilometrów w wersji eksportowej i 1000 kilometrów w przypadku rosyjskiej armii.