Żona radnego PiS: mąż znęcał się nade mną

Rafał Piasecki jest już byłym członkiem PiS. Władze partii natychmiast zareagowały, zawieszając go w prawach członka. Radny już kilka tygodni temu zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat tego, jakie „porządki" panują u niego w domu. Rafał Piasecki nazywał je mianem „tradycyjnych". Mówił, że wyznaje taki model rodziny, w którym to mężczyzna zarabia na życie, a kobieta gotuje, sprząta, prasuje, zajmuje się dziećmi. Oczekiwał, że po powrocie do domu będzie na niego czekał co najmniej jeden ciepły posiłek, a także, że żona po położeniu dzieci spać, spędzi z nim wieczór.

Przyznał się, że „czasem zdarzało mu się zatkać żonie dłonią usta". Sugerował, że nie wstydzi się uciec czasem do metod przemocowych w imię tradycji. Sugerował, że żona powinna być w stu procentach podporządkowana swojemu „panu i władcy". Nagranie, z którym Karolina Piasecka zdecydowała się pójść do mediów trwa ponad godzinę . Są na nim wyzwiska, agresja słowna i fizyczna, poniżanie kobiety. Mąż obrzuca ją najgorszymi epitetami, oskarża o zdradę i o trwonienie jego ciężko zarobionych pieniędzy. To oskarżenia, które są typowe dla znęcających mężów, swoiste „klasyki" domowej przemocy.Karolina Piasecka napisała na YouTube:

Udostępniam to drastyczne nagranie, by zainspirować ludzi do pomocy osobom, które znalazły się w zamkniętym kręgu przemocy domowej, z którego nie sposób się wyrwać bez pomocy otoczenia.

Nagranie pojawiło się w sieci 9 kwietnia. W lutym Karolina Piasecka zabrała dzieci i uciekła od męża. Radny szukał jej w Warszawie. Namierzył ją w kościele, gdzie usiłował zabrać ze sobą jedną z córek. Wdał się w bójkę z mężczyzną, który towarzyszył Karolinie Piaseckiej. Swoją wersję wydarzeń przedstawił „Expressowi Bydgoskiemu": „Wystąpiłem z pozwem o rozwód z winy żony, bo odkryłem, że mnie zdradza. A gdy 1 lutego uciekła z dziećmi do Warszawy, to już następnego dnia żona znajomego posła widziała ją w warszawskiej galerii w towarzystwie pewnego przystojniaka" — powiedział dziennikarzom.

W tej chwili aż do wyjaśnienia skandalu obyczajowego, będzie zawieszony w prawach członka PiS i z klubu radnych. Wydaje się, ze nagranie ostatecznie pogrąży Piaseckiego. Być może ośmieli inne kobiety do ujawniania przemocy domowej.

