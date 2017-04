„Norwegii grozi pozycja zakładniczki globalnych rozgrywek Stanów Zjednoczonych"

Kilka miesięcy temu mianowano grupę ekspertów-badaczy, którzy mają zorientować się szczegółowo w tej sprawie i przedstawić swoje wnioski rządowi przed upływem roku.

Przy tym w NATO zapewnia się, że przymierze opowiada się w pierwszej kolejności „za pokojem i stabilnością". Jest sprawą oczywistą, że strony różnie oceniają ewentualny wkład Norwegii w budowę wspólnego systemy obrony przeciwrakietowej. Decyzja w sprawie jego rozbudowy zapadła podczas obrad szczytu przymierza w Lizbonie w 2010 roku.

Profesor Akademii Nauk Wojskowych Federacji Rosyjskiej, ekspert do spraw wojskowości Władimir Kozin uważa, że na rozmieszczeniu systemu obrony przeciwrakietowej w Norwegii zyska tylko NATO, dla Oslo z kolei oznaczać to będzie jedynie dodatkowe problemy.

„Kraje natowskie, w pierwszej kolejności Stany Zjednoczone, pragną zaangażowania w budowę systemu obrony przeciwrakietowej także Norwegii w celu rozszerzenia listy państw, które dysponować będą uderzeniowymi środkami bojowymi, czyli rakietami przechwytującymi. Ewentualne rakiety balistyczne mogą lecieć nad północną częścią Europy, dlatego posiadanie systemu obrony przeciwrakietowej na tym terytorium jest ważne. W jakiej mierze może tym być zainteresowana Norwegia? Może jedynie stać się zakładniczką w globalnych amerykańskich rozgrywkach przeciwrakietowych. Do umocnienia obrony Norwegii nie przyczyni się to wcale. Obecnie jesteśmy świadkami początku wyścigu zbrojeń przeciwrakietowych, jednak ten wyścig nie leży w niczyim interesie. Mimo wszystko znajdzie się na to jakiś środek; w celu przełamania sytuacji, moim zdaniem, konieczne jest prowadzenie pracy z aktualną administracją USA i z sześcioma krajami członkowskimi NATO dysponującymi systemami antyrakietowymi" — uważa Władimir Kozin.

Ekspert w dziedzinie wojskowości, pułkownik w stanie spoczynku Wiktor Litowkin jest zdania, że Norwegii nie da się uniknąć udziału w systemach broni, które zostaną jej narzucone, gdyż jest członkiem NATO i będzie musiała podporządkować się wytycznym z Brukseli. Bruksela, ze swej strony, podporządkowana jest Stanom Zjednoczonym. Według eksperta Rosja będzie reagować spokojnie i zastosuje środki zapewniające bezpieczeństwo własnych granic.

„Znajdziemy sposób na zneutralizowanie tego systemu, jeśli wyniknie taka potrzeba. Mamy do tego wszystkie niezbędne części składowe: są to zarówno operatywno-taktyczne wyrzutnie rakietowe Iskander-M, jak też rakiety odpalane z pokładów samolotów strategicznych, takich jak Tu-22M3 i Tu-160, Tu-95MC. Jeśli Norwegia zainstaluje u siebie ten system, najprawdopodobniej będziemy wprowadzać zmiany do planów sił zbrojnych na okres krytyczny" — podkreślił ekspert do spraw wojskowości.