Europa jest wielką niewiadomą

Rozmowa korespondenta radia Sputnik Leonida Sigana z profesorem, doktorem habilitowanym KUL Jana Pawła II Włodzimierzem Osadczym.

— Co według Pana mogą uradzić politycy, u których spojrzenie na kryzys ukraiński bardzo się różni?

— Jest to pytanie dość trudne dlatego, że obserwujemy od kilku lat wydarzenia związane z kryzysem ukraińskim i stosunek różnych ośrodków władzy, ośrodków siły w sensie geopolitycznym. Bez wątpienia głównymi graczami w tym rozkładzie geopolitycznym są Rosja i Stany Zjednoczone. Jednak Europa Zachodnia, która w znacznej mierze realizuje plany szeroko pojętego Zachodu w stosunku do tych wielkich zmagań politycznych, jest dość zmienna. Widzimy, iż konfiguracja sił w Europie Zachodniej ulega zmianom, zmianom zupełnie niespodziewanym. Zakładaliśmy, że procesy pójdą w kierunku coraz bardziej prawym. Natomiast niepewna sytuacja we Francji, w Holandii też wiemy, jak wybory się potoczyły. Europa jest cały czas wielką niewiadomą.

Sytuacja na Ukrainie jest dość dynamiczna. Zmienia się od eskalacji konfliktu, który już ma się przerodzić w jakąś większą wojnę do wyciszenia, które w tej chwili obserwujemy. Wiemy, jakie są intencje każdej ze stron. Pani Merkel, która w pewnym sensie reprezentuje nastroje UE i prezydent Rosji , który ma swoje oczekiwania i plany w stosunku do Ukrainy. Jak się potoczą rozmowy, jakie będą rozkłady na 2 maja? Wiemy, że plany są określone i znane. Natomiast nie wiem, czy ktoś się podejmie z wielkim prawdopodobieństwem przedstawić analizę i zaryzykuje przedstawić wizję wyników tych rozmów. Ważnym elementem są też sprawy związane z polityką Stanów Zjednoczonych przedstawianych w dość jednoznacznym układzie, które teraz coraz bardziej się komplikują.

— Niewykluczone, że temat Polski też nie ujdzie uwadze negocjatorów, przecież działania PiS są niejednoznacznie przyjmowane zarówno w Moskwie jak i w Berlinie. Jest jeszcze jeden fakt. Wizytę Merkel poprzedzi wizyta Beaty Szydło w Niemczech. I 23 kwietnia w Hanowerze panie spotkają się na rozmowach. Czy to zbieg okoliczności?

— Nie sądzę, bo sprawa Polski jest ważnym elementem w kompozycji sił w tym zakątku Europy. Polska dyplomacja jest bardzo silnie związana z polityką Stanów Zjednoczonych, która niekoniecznie jest zbieżna z polityką Unii, a dosadniej określając z polityką Niemiec. Chociażby ostatnie spotkanie Donalda Trumpa z Angelą Merkel świadczy o tym, zwłaszcza miny, które towarzyszyły temu spotkaniu. Polska jest osamotniona w tym zakątku Europy. Próbuje się odnaleźć. Nikt nie widzi w tej chwili ściśle wytyczonych celów i nikt nie widzi możliwości realizowania tej polityki, bo jest bardzo dużo niepewności i nieprzewidywanych momentów w polityce globalnej.

To, co przeżywamy obecnie w związku z Syrią — nowa eskalacja przemocy w tym kraju, nowe napięcie na linii Waszyngton — Moskwa, które wcześniej nie wchodziło w grę, wizyta sekretarza stanu w Moskwie i informacje dające nadzieję, że ta eskalacja nie będzie się nasilała, teraz Korea. Ukraina siłą rzeczy traci znaczenie. Również intensywność działań polityki amerykańskiej i połączonej z tym polityki polskiej jest mniej dostrzegalna. W związku z tym porozumienie na osi Warszawa-Berlin musi przybrać jakichś konkretnych wymiarów, bo nie może być Polska osamotniona w tym regionie jako realizator polityki — no właśnie, jakiej? Wiemy, że wiele poczynań na odcinku dyplomacji ukraińskiej jest bardzo nieudolnych i wywołujących w społeczeństwie zaniepokojenie. Polska nie może pozostać sama i z tą polityką USA z nieokreślonym wektorem, który się zmienia bardzo dynamicznie. Podejrzewam, że dyplomacja polska nie nadąża za tymi zmianami. Trzeba poszukiwać sojusznika w Europie.

— Kryzysu ukraińskiego inaczej niż na drodze porozumienia obu Ukrain nie da się rozstrzygnąć. To jest sytuacja, która się co jakiś czas powtarza w tym zakątku Europy. Mamy do czynienia z deja vu od czasów rozejmu andruszowskiego, od czasu ostrych spięć w XVII wieku między opcją prowschodnią, proprawosławną i opcją prounicką, która się toczyła wśród elit małoruskich, czy obecnie mówimy ukraińskich. Cały czas się dążyło do porozumienia, a ono nie zawsze następowało i generalnie tego typu spory kończyły się podziałem. Wspomniany przeze mnie rozejm andruszowski był tego rodzaju świadectwem.

W tej chwili od ćwierć wieku mamy do czynienia z państwem, które formalnie istnieje na mapie świata. Wcześniej nigdy takiej sytuacji nie było. To państwo powinno być zachowane jako element stabilności w tej części świata. Ale stabilność bez porozumienia nie jest do osiągnięcia i coraz głośniej dochodzą do nas informacje, że droga zbrojna do ustalenia pokoju na Ukrainie prowadzi donikąd. Powinny nastąpić rozmowy fundamentalne dotyczące kształtów tożsamości państwa ukraińskiego. To nie może być państwo wrogie w stosunku do Rosji, nie może być wrogie w stosunku do Europy. To musi być państwo, które w sposób przemyślany zajmuje godne miejsce w tym regionie świata. Godne — to znaczy też nie jest państwo, które instrumentalnie się wykorzystuje przez jedną ze stron większych spięć geopolitycznych. Chociaż wiemy, że obecnie polityka ukraińska jest w większej mierze zinstrumentalizowana.

Problem leży też w elitach. Nie ma elit, nie ma środowisk, które by generowały tego rodzaju sposób myślenia. Prawdopodobnie jest to droga długa i dość trudna, ale innego wyjścia niż porozumienie nie mogę zaproponować, tym bardziej, że jeżeli kryzys ukraiński ma się sfinalizować trwałą stabilnością. Oczywiście na krótką metę może jedna ze stron zwyciężyć. Ale czy to będzie rozwiązanie, które doprowadzi do trwałego pokoju? Absolutnie nie! Negocjacje, porozumienie, jak kiedyś się mówiło w czasach tych polemik religijnych — porozumienie Rusi z Rusią, dwóch części Rusi, dwóch części Ukrainy. Trzeba doprowadzić do tego porozumienia, ale muszą być mężowie stanu na skalę zadań, które stoją przed nimi.