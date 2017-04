Matwijenko: Te ponure czasy miną

© Sputnik. Alexandr Prokopenko O kiełbasie, która popsuła relacje między Tymoszenko a Łukaszenką

Sytuacja, jaka ukształtowała się ostatnio na Bliskim Wschodzie, wymaga od wspólnoty światowej skoordynowanych działań w walce z terroryzmem międzynarodowym — podkreśliła Walentyna Matwijenko. — I to w czasie kiedy atak rakietowy przedsięwzięty w dniu 7 kwietnia przez amerykańskie lotnictwo wojskowe na syryjską bazę lotniczą Szajrat jest niebezpiecznym precedensem, mogącym podważyć światowy ład w dzisiejszych czasach.

„Atak pocisków samosterujących na syryjską bazę lotniczą jest bardzo złą historią. Każdy prawnik, każdy specjalista w zakresie prawa międzynarodowego potwierdzi jednoznacznie, że było to nadzwyczaj brutalne podeptanie prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych. Jest to aktem agresji przeciwko suwerennemu państwu. Jednak w czym tkwi niebezpieczeństwo stwarzane przez podobne poczynania? Jeśli takie akcje będą organizowane bezkarnie, bez potępienia ze strony wspólnoty światowej, to ład międzynarodowy po prostu upadnie i na świecie zacznie się chaos" — powiedziała Walentyna Matwijenko.

© AP Photo/ Ng Han Guan Rosję zaleją uchodźcy, jeśli dojdzie do wojny między KRLD a USA

Jej zdaniem terroryzm międzynarodowy jest głównym zagrożeniem naszych czasów. Jest to już zagrożeniem dla całej cywilizacji.

„Widzimy, co dzieje się na świecie, codziennie otrzymujemy informacje o atakach terrorystycznych podejmowanych zarówno w Europie, jak też na Bliskim Wschodzie i w Rosji, — powiedziała Matwijenko. — Jest to oczywiste, i na tym polega nasze zdecydowane stanowisko, że pokonać to zjawisko da się jedynie drogą zespolenia wysiłków międzynarodowych. Co dotyczy Baszara Asada, to praktyka obalania rządów, jak też prezydentów, którzy w czymś komuś nie odpowiadają, już pokazała swój negatywny potencjał i nadzwyczaj ciężkie, tragiczne konsekwencje. Pozwolenie na dalsze scenariusze obalenia systemu, który komuś nie odpowiada, jest ostatecznym podeptaniem prawa międzynarodowego, podeptaniem Karty Narodów Zjednoczonych. Zawsze występowaliśmy kategorycznie przeciwko temu i pragnę powiedzieć raz jeszcze: „Nie występujemy w obronie Asada jako jednostki. Występujemy w obronie zasad i norm prawa międzynarodowego" — powiedziała spiker Rady Federacji.

© Sputnik. Sergei Guneev Europa jest wielką niewiadomą

Odpowiadając na pytanie, na jakim poziomie, po ataku na bazę lotniczą w Syrii, są relacje rosyjsko-amerykańskie i czy istnieje jakakolwiek perspektywa współdziałania w walce z terroryzmem międzynarodowym, Walentyna Matwijenko stwierdziła:

Takie prężenie muskuł, jakie zaprezentowały Stany Zjednoczone, wygląda, moim zdaniem, raczej na czynnik w walce wewnątrzpolitycznej w USA. Ci rusofobi, te elity, które zostały wyhodowane i ukształtowane, nie chcą się uspokoić. Za każdym razem wymyślają jakieś coraz to nowsze historie dla skrępowania rąk nowo wybranego prezydenta, administracji prezydenta, aby, nie daj Boże, nie podjęli jakichkolwiek pozytywnych kroków w kierunku Rosji. Słyszymy pozytywne sygnały ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych i członków jego ekipy, widzimy zrozumienie tego, że dwa wielkie kraje, dwa wielkie mocarstwa muszą nawiązać dwustronne stosunki. Jest to ogromnie poważny, potężny, niemal decydujący czynnik w zapewnianiu stabilności na świecie. Jednak istnieją czyjeś ambicje, istnieje dalsze dążenie do demonstrowania władczości Stanów Zjednoczonych, tego, że one są najważniejsze na świecie i będą wszystkim wskazywać, że to one będą podejmować decyzje.

© AFP 2017/ Jure Makovec Poroszenko skomentował rozmowę z Putinem, Merkel i Hollandem

Odnosi się wrażenie, że USA żyją w jakimś wirtualnym świecie, gdyż faktycznie tak przecież nie jest. Świat jest już wielobiegunowy. Już pojawiło się mnóstwo centrów wpływów politycznych i gospodarczych, świat jest już zorganizowany w inny sposób. Jestem absolutnie przekonana, że proces nawiązywania zarówno relacji dwustronnych, jak też naszego współdziałania na arenie międzynarodowej będzie posuwał się naprzód. Inaczej być nie może, przecież istnieją jakieś zobowiązania przedwyborcze nowo wybranego prezydenta, przecież, gdy mówił on, że zamierza kształtować i nawiązywać wzajemnie korzystne stosunki z Rosją, sale wstawały i oklaskiwały go. Tego czynnika też nie można lekceważyć, jak nie można lekceważyć opinii dużej części amerykańskiego społeczeństwa, która jest zainteresowana nawiązywaniem dobrych, przyjaznych, konstruktywnych stosunków z Federacją Rosyjską. Cierpliwość. Wytrzymałość. Czas. Jestem przekonana, że wszystko wróci na właściwe miejsca" — uważa Walentyna Matwijenko.

Nawiązując do tematu ukraińskiego, spiker Rady Federacji podkreśliła, że w Rosji odróżnia się naród ukraiński od aktualnych władz Ukrainy:

W Rosji nie ma żadnych nastrojów antyukraińskich. Krytykujemy ukraińską władzę, mówimy to uczciwie i otwarcie, zapraszamy na wszystkie telewizyjne show naszych oponentów z Ukrainy, aby wysłuchać ich opinii. Jesteśmy otwarci na dialog. Gdyż władza a naród to dwie różne substancje. Taka oto władza przychodzi i haniebnie — wcześniej czy później — odchodzi, a naród pozostaje. Lubimy Ukraińców. Nie wiem, ile u nas jest rodzin mieszanych, mieszanej krwi rosyjsko-ukraińskiej. To byli i nadal są nasi bracia. Wyznajemy jedną wiarę, mamy wspólną historię. Dlatego te ponure czasy miną. Dopóki nie odjedzie ta władza, dopóki nie zostaną ujarzmieni ci radykałowie, trudno na to liczyć. Jednakże wcześniej czy później oni odejdą. Ukraiński naród jest mądry, wykształcony — jego już nie da się oszukać. Nadejdzie czas, gdy znów będziemy się przyjaźnić i odwiedzać siebie nawzajem. Jestem przekonana, że te czasy są już blisko" — powiedziała Walentyna Matwijenko.