Kukiz ujawnia list „straszak" od Antoniego

Gdzie się nie obejrzeć, tam z pudełka wyskakuje „Miś"! I to po wszystkich jego kiepskich przejściach: świetlana kariera 27-latka zaczęła się sypać, kiedy „załatwiono" mu członkostwo w zarządzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dziennikarze wytknęli mu braki w wykształceniu. Wrócił do MON, jednak tam też nie zagrzał miejsca. Teraz znów miał być pełnomocnikiem rządu w państwowej spółce, jednak plan spalił na panewce. Powołano specjalną komisję badającą jego wyskoki. A prawdziwą wisienkę na torcie zapewnił Paweł Kukiz, publikując na swoim profilu na Facebooku list „straszak" z 29 grudnia 2016.

„W okolicach Świąt Bożego Narodzenia zamieściłem na FB mem poświęcony Misiewiczowi w kontekście gabinetów politycznych (instytucji zatrudniającej setki 'Misiewiczów' i pochłaniającej ok. 500 mln zł rocznie — z naszych kieszeni oczywiście). 29 grudnia 2016 do naszego biura poselskiego przyszedł list straszak adresowany do mnie. W trakcie czytania resztki moich włosów stanęły dęba :-)" — napisał Kukiz na swojej tablicy.

Co było w rzeczonym liście? „Panie przewodniczący, z niesmakiem przeczytałem Pana słowa, opublikowane dzisiaj m.in. przez portal wp.pl, w których próbuje Pan obrazić Pana dyrektora Bartłomieja Misiewicza, sugerując podejmowanie przez niego działań niegodnych i szkodliwych dla Rzeczypospolitej. Wpisuje się Pan w ten sposób w kampanię dezinformacji i nienawiści od miesięcy uprawianą przez najgorszych szkodników sprawy polskiej" — napisał do niego szef MON. Według niego „Miś" „uniemożliwił zawłaszczenie kontrwywiadu wojskowego przez ludzi, którzy dzisiaj słusznie są oskarżani przez prokuraturę o nielegalną współpracę z rosyjską służbą specjalną — FSB. (…) W czasach totalnego ataku sił antypolskich na legalnie wybraną władzę, gdy kłamstwo, podłość i dezinformacja są codziennym narzędziem niszczenia polskich patriotów, Pańska wypowiedź budzi nie tylko zdziwienie, ale poddaje w wątpliwość Pańskie intencje".

Kukiz twierdzi, że zdecydował się opublikować list, aby „pomóc" komisji ds. Misiewicza. Dobra zmiana nabiera rumieńców, a „Miś" nadal straszy. Tym razem korespondencyjnie.

