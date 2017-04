Petro Poroszenko drugi dzień przebywa w Wielkiej Brytanii. Jak czytamy na jego portalu internetowym, w pierwszym dniu oficjalnej wizyty Poroszenko spotkał się „z czołowymi przedstawicielami brytyjskiego biznesu”, którym opowiedział o „osiągnięciach” trzech lat sprawowania rządów — pisze Ukraina.ru.

© Sputnik. Aleksander Wilf Poroszenko zasponsoruje Ukraińcom wycieczki do Europy?

Warto zauważyć, że nazw firm odpowiedników Poroszenki nie podano. Najwyraźniej główny „klucz” podróży przewidziano na drugi dzień londyńskiego tournée. W planie jest wystąpienie Poroszenki w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Chatham House i między innymi spotkanie z szefem MSZ Borisem Johnsonem. Znalazł takiego samego nieadekwatnego, jak on sam i będzie z nim omawiać rosyjską „agresję”. Co do zasady Wielką Brytanią zawsze kierowali pragmatycy i dobrze wykształceni ludzie, „waszyngtoński pudel” po raz pierwszy wniknął do gabinetu.

Poroszenko zrozumiał, że towar „agresja Rosji” na Zachodzie rozchodzi się jak ciepłe bułeczki na rynku w Winnicy. W Europie można w nieskończoność mówić o swoich bohaterskich wysiłkach w walce z Putinem. Ktoś tam pewnie jeszcze nie zna ukraińskich realiów i wierzy w bajki, a kto zna, ten milczy i ma swój polityczny gescheft.

Poroszenko ogólnie zajął się bardzo dochodowym biznesem — on „hoduje frajerów”. Obok wojny i czekolady jest to jego ulubione zajęcie. W Wielkiej Brytanii ma nadzieję zaangażować kilku „nieuków”, aby w Kijowie godnie zaprezentować wizytę w Londynie jako kolejne europejskie „osiągnięcie”. Nie należy spodziewać się poważnych rezultatów z podróży Poroszenki do Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wiele poprzednich zagranicznych wyjazdów „reformatorów”, wizyta Poroszenki w Wielkiej Brytanii jest pusta, jednak kosztuje ukraińskich podatników. Najwyższy czas przerwać wycieczkę na rachunek budżetu państwa, zmienić władzę i wyciągnąć Ukrainę na naprawdę godny poziom.