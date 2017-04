Chcemy Tuska z powrotem

Donald Tusk w oknie Prokuratury pozdrawia czekających na niego ludzi:) pic.twitter.com/PTK2dUdlOm — Ania (@AniaWloch) 19 kwietnia 2017

Dla Polaków Platforma Obywatelska równa się Donald Tusk. Tęsknota za byłym premierem nieco przygasła, kiedy podczas swojego dwuletniego urzędowania w Brukseli Tusk zapewniał, że wracać nie zamierza, ponieważ zostawił partię w dobrych rękach. Jednak żaden z dotychczasowych liderów — ani Ewa Kopacz, ani Grzegorz Schetyna, nie zdołali przekonać wyborców, że stanowią realną alternatywę polityczną dla Jarosława Kaczyńskiego. Teraz nastroje te wybuchły ze zdwojoną siłą — najpierw po spektakularnej porażce polskich dyplomatów przy wyborach na szefa Rady Europejskiej , teraz — przy okazji wczorajszego przesłuchania Tuska w warszawskiej prokuraturze. W obu przypadkach Tusk jawi się jako ofiara IV RP. Polacy tym bardziej chcą go znów widzieć na stołku szefa rządu.

Pracownia IBRiS zapytała o zdanie nawet elektorat SLD. Okazuje się, że Tusk, neoliberalny przecież od zawsze, centroprawicowy polityk — jest idealnym kandydatem również na lewicy. Popiera go 82 procent ankietowanych o lewicowych poglądach.

Odpowiedź niepewną („Tusk raczej może być przeciwwagą dla lidera PiS") wybrało — 24,6 procent. Tyle samo było przeciwnego zdania. Z sondażu wynika, że zdecydowana większość Polaków z radością powitałaby powrót byłego premiera do kraju.

Wczoraj Tusk został przesłuchany w śledztwie, w którym badana jest umowa zawarta między SKW a FSB w 2010 roku. Współpraca miała zostać nawiązana bez zgody rządu.

© AFP 2017/ Michal Cizek Waszczykowski: Wybór Tuska sfałszowano!

Tusk wystąpił w charakterze świadka. Wieczorem, kiedy go „wypuszczono", stwierdził, że uważa sprawę za „wybitnie polityczną". Jarosław Kaczyński udawał, że o przesłuchaniu nie wie i nie jest nim zainteresowany. Dziennikarze Wirtualnej Polski zapytali Prezesa PiS, czy wezwanie Tuska do prokuratury ma wymiar osobisty:

Ja mogę na każdą świętość przysiąc, że się dzisiaj o tym dowiedziałem. To nie ma nic wspólnego z moją osobą, bo to chyba o to chodziło, że to jest jakieś osobiste nękanie — odpowiedział Kaczyński.

Ale nie mógł się powstrzymać od „wsadzenia szpilki" konkurentowi: „Natomiast jest tak, że w wielu obecnie toczących się postępowaniach nazwisko Donalda Tuska się przewija, to jest fakt związany z normalnym działaniem wymiaru sprawiedliwości. Za czasów Platformy Obywatelskiej wymiar sprawiedliwości działał, można powiedzieć, w sposób dosyć szczególny; dzisiaj powoli, bo to jest jeszcze daleka droga, wraca do normalności".

