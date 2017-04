PiS ma kreta? Kim jest Aleksander Ścios?

Ostatnio „Aleksander Ścios" komentuje rzeczywistość na Twitterze, ale ma też popularne blogi na portalach Salon24 i „Gazecie Polskiej". Jego ostatni blog to „Bez Dekretu". Już w 2014 roku prawicowi blogerzy ze środowiska „Salonu" ustalili, że Ścios nie istnieje, to wirtualna tożsamość. W 2016 ich wnioski potwierdzili dziennikarze tygodnika „NIE", sprawę badali też redaktor „Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski, a także słowacki dziennikarz Tomas Forro. Wszystkie tropy prowadziły do Mariusza Maraska, bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza

Marasek nie zabierał wcześniej głosu na ten temat, a informacja o tym, jakoby to on miał być „Ściosem", krążyły po mediach jako pewnik. Postać blogera to ktoś związany z wojskowością, sympatyzujący z Macierewiczem i znający układy w PiS od wewnątrz, nie tylko zwykły obserwator. Wszystkie tropy wskazywały właśnie na Maraska. Komentarze „Ściosa" na Twitterze robiły się coraz bardziej zjadliwe:

Ośrodki propagandy zdobyły kolejne potwierdzenie — wystarczy poszczekać i wymyślić kilka bredni, by zmusić J.Kaczyńskiego do reakcji"; „J.Kaczyński i jego partyjne pismaki wiedzą — nie ma żadnej «sprawy Misiewicza». Jest «esbecki gambit» i łajdacka gra na dymisję Antoniego Macierewicza. To ewidentnie komentarze kogoś, kto w tym konflikcie stoi po stronie szafa MON, a jednocześnie doskonale orientuje się, co dzieje się wewnątrz partii.

Marasek dopiero wczoraj wydał oświadczenie: „W związku z pojawiającymi się artykułami w prasie oraz na portalach internetowych zawierającymi nieprawdziwe treści informuję, że zamieszczone w internecie teksty podpisywane przez blogera posługującego się pseudonimem Aleksander Ścios nie są mojego autorstwa. Nie identyfikuję się z tekstami osoby używającej tego pseudonimu. Jednocześnie pragnę podkreślić, że w związku z naruszeniem moich dóbr osobistych wystąpię na drogę sądową".

Dziennikarze jednak nie dają za wygraną. Zadają kolejne pytania: dlaczego Marasek dopiero teraz zaprzecza? Dlaczego nie odniósł się do plotek od razu po tym, kiedy się pojawiły? I podają możliwą odpowiedź: ponieważ Marasek, wcześniej poseł i członek Sejmowej Komisji Obrony, pod koniec 2016 został szefem Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Pierwotnie, po „nocnej akcji" miał nim zostać Bartłomiej Misiewicz , ale (pech!) znów zabrakło mu kwalifikacji. Dziennikarze sugerują, że Marasek nie chce być teraz kojarzony ze Ściosem, boi się odpowiedzieć za krytykę Prezesa, ponieważ notowania Macierewicza w PiS słabną.

