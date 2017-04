© AP Photo/ Hau Dinh Obfite zbiory ryżu w Dagestanie

Najwyższy Sąd Rosji uznał działalność „Zarządu Centrum Świadków Jehowy w Rosji” za ekstremistyczną i zakazał jej. Przedstawiciele „Świadków Jehowy” oświadczyli dziennikarzom, że zamierzają zaskarżyć decyzję rosyjskiego sądu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. W obronie tej organizacji wystąpiło również MSZ Niemiec i służba polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

„Świadkowie Jehowy” dbają o swój wizerunek prześladowanych i próbują go zaakcentować. To rutynowy mechanizm państw zachodnich w celu oskarżenia państwa o niedemokratyczne sposoby rządzenia. Bez wątpienia, pokojowe „postępowe społeczeństwo” będzie przedstawiać Rosji nie tylko procesy w Trybunale Europejskim, ale i wykorzystywać ten argument do politycznego nacisku na nasze państwo” – powiedział Asafow.

Według jego słów, organizację stara się przedstawić jako spokojnych ludzi badających Biblię, jednak to jest destrukcyjna sekta.

„Próbują przedstawić sprawy tak, jakoby zakazuje się tylko transfuzji krwi, a w rzeczywistości Świadkowie Jehowy mają na celu maksymalnie wyłączyć swoich członków ze społeczeństwa, z życia obywatelskiego, przeszkodzić w wypełnianiu zobowiązań swoich członków – głosować na wyborach, służyć w wojsku. W tym celu wykorzystują metody manipulacji i stumienia świadomości” – dodał politolog.