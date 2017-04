Szydło: Reforma edukacji będzie i koniec!

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Szydło upamiętnia wybranych

Wniosek wpłynął do Sejmu w ostatni czwartek. Podpisało go dokładnie 910,5 tysiąca osób. Pytanie, które miałoby się znaleźć w referendum, brzmiało: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?". Beata Szydło jednoznacznie stwierdziła, że ten wniosek traktuje jako działanie polityczne wymierzone w resort edukacji, a poza tym wpłynął on do Sejmu zbyt późno, a prace nad reformą są już zaawansowane. Żadnego więc referendum nie będzie.

— Referenda są potrzebne, natomiast w tym momencie mamy szczególną sytuację — powiedziała premier w sobotnim wydaniu „Wiadomości" w TVP. — Ponieważ ten wniosek referendalny wpłynął zbyt późno. Reforma edukacji została wdrożona, ona jest w tej chwili przygotowywana.

Prócz tego dodała, że minister edukacji Anna Zalewska prowadziła szeroko zakrojone konsultacje, przez wiele miesięcy jeździła po Polsce i rozmawiała z pedagogami, rodzicami, samorządami. Związek Nauczycielstwa Polskiego, który wystąpił z inicjatywą referendalną, nie zgadza się z premier. Argumentuje, że likwidacja gimnazjów została przeforsowana siłą, a cała reforma przygotowana na kolanie i w pośpiechu, co może wyrządzić nieodwracalne szkody w procesie edukacji młodych Polaków.

Reforma ma zostać wprowadzona w roku szkolnym 2017/18, czyli już we wrześniu tego roku. Ma stopniowo wprowadzić nowe, a właściwie stare typy szkół: ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum i pięcioletnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe.

— Wszystko to, co proponujemy w tej reformie, jest nastawione na to, by te dobre zmiany wprowadzić w szkole, by rodzice mogli być pewni, że ich dzieci są dobrze przygotowane, dobrze wykształcone, ale też mają dobrą opiekę, a nauczyciele — żeby mieli poczucie tego, że wykonują zawód, który jest szanowany i w godnych warunkach mogą pracować. To nie jest łatwe, ja sobie z tego zdają sprawę, ale myślę, że w tej chwili te zmiany, które już są wprowadzane, one przebiegają bardzo spokojnie — powiedziała wczoraj Beata Szydło.

