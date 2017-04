Trzy zagrożenia dla współczesnego świata

W swoim artykule opublikowanym w gazecie Izwiestija Kosaczew nazwał trzy ideologie fundamentalistyczne stwarzające zagrożenie dla współczesności: fundamentalizm islamski, pseudokomunizm uosabiany przez KRLD i fundamentalizm liberalno-globalizacyjny ucieleśniany przez zachodnie elity.

Zdaniem Kosaczewa, nosiciele tych trzech ideologii, po pierwsze, mają możliwość zaszkodzenia pozostałym, po drugie, są do tego gotowi, znajdując w swojej ideologii moralne uzasadnienie działań siłowych i, po trzecie, mają tendencję do obarczania innych, „niewiernych" i „niewłaściwie postępujących", winą za swoje problemy.

Kosaczew zauważył, że wymienione zagrożenia nie są sobie równe, ale mają wspólny mianownik, tj. stosowanie szantażu, gróźb, siły, efektów wizualnych i medialnych w oparciu o „pustogłowych aktywistów".