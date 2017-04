Kampania informacyjna przeciwko Francoisowi Fillonowi „wykopała" go z wyścigu prezydenckiego we Francji. Wyniki drugiej tury wyborów są przewidywalne już teraz: lider „Frontu Narodowego" Marine Le Pen przegra, na Emmanuela Macrona będą głosować raczej jako na alternatywę dla jej kandydatury, uważa senator Aleksiej Puszkow.

Макрон сражается в 1 туре с Ле Пен за десятые доли процента. Это говорит о степени раскола во франц.обществе. Его победа раскол не устранит. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 kwietnia 2017

Zaznaczył, że Fillon jest jedynym francuskim politykiem, który mógłby pokonać Macrona w drugiej turze. Według niego zwolennicy ciągłości, liberalnego obozu, przytłaczająca większość mediów „postawili na Macrona i zadanie ciosu Fillonowi daleko przed pierwszą turą”.

Чуда не случилось: Фийону не удался прорыв после скандала. 2-й тур с Макроном и Ле Пен был ожидаем. Столкнутся две противоположные Франции. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 kwietnia 2017

„Zwróćcie uwagę, że w mediach nie było jakiejś specjalnej kampanii przeciwko Marine Le Pen, przeciwko Marine Le Pen prowadzono tę samą kampanię demonizacji jej jako kandydata, co w ciągu kilku ostatnich lat".

A w stosunku Fillona miała miejsce pewna zmiana w oświetleniu jego kandydatury, która miała na celu zmianę stosunku francuskiego elektoratu do niego, ponieważ był kandydatem z największą szansą na wygraną — powiedział senator.

„I to zadanie zwolennicy Macrona wypełnili, znokautowali Fillona, nie dostał się on do drugiej tury. I teraz, jak mi się wydaje, pierwsze wyniki drugiej tury są dość przewidywalne” — dodał Puszkow.

С 2015 г. 238 французов погибли от терактов. Ле Пен и Фийон предлагают бороться с ИГ. Макрон предлагает защищать либеральные ценности — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 kwietnia 2017

Uściślił, że w żadnym sondażu Marine Le Pen nie wygrywa w drugiej turze. W tym samym czasie teraz trwa zjednoczenie prawicy i lewicy przeciwko niej.

Jedynie Mélenchon, moim zdaniem, powstrzymuje się od tego, aby wezwać swoich zwolenników do głosowania na kogokolwiek. Wszyscy inni w rzeczywistości wzywają wyborców do wsparcia Macrona jako alternatywy dla Marine Le Pen.

Oznacza to, że w drugiej turze z wysokim stopniem prawdopodobieństwa Le Pen przegra, ale Macron nie wygra. Ponieważ kiedy na kandydata głosuje się nie ze względu na jego zasługi, ale tylko dlatego, że nie podoba się inny kandydat, moim zdaniem nie jest to zbyt przekonujące zwycięstwo”- dodał senator.

Według niego niedoceniono Francoisa Hollanda — „nie brał udziału w wyborach jako kandydat, ale naznaczył następcę, który będzie kontynuował jego politykę, czyli nic się we Francji nie zmieni. Bardzo mądrze" — podsumował Puszkow.