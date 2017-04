PO: Berczyński uciekł do Stanów, a dowodów smoleńskich brak

© REUTERS/ Kacper Pempel Maciej Lasek o wersji podkomisji Berczyńskiego: tandetny film klasy C

— No i gdzie jest pan przewodniczący Berczyński? Jest w Stanach Zjednoczonych. Inaczej, niż ucieczką, nazwać tego nie można! — powiedział na specjalnie zwołanej konferencji prasowej były wiceminister obrony Czesław Mroczek. Nowym przewodniczącym po rezygnacji Berczyńskiego został Kazimierz Nowaczyk.

PO domaga się, aby na najbliższym posiedzeniu sejmowej komisji obrony podkomisja, która ponownie bada przyczyny katastrofy smoleńskiej, przedstawiła już raport, w którym pokaże dowody na swoje kontrowersyjne tezy.

10 kwietnia usłyszeliśmy bowiem rewelacje o wybuchu na pokładzie i bombie termobarycznej, podkomisja zaprezentowała też 40-minutowy paranaukowy filmik z symulacjami przebiegu tej wersji zdarzeń. Jednak nie przedstawiła żadnych dowodów na prawdziwość swojej wizji. Tuż po prezentacji w 7. rocznicę katastrofy rozczarowani byli wszyscy eksperci, zarówno ci sprzyjający, jak i niesprzyjający rządowi. Tezy pozostały bowiem wyłącznie tezami.

Mamy już blisko 15 miesięcy działania tej podkomisji — to tyle, ile działa pierwsza państwowa komisja pod przewodnictwem ministra Jerzego Millera, która zebrała całość dokumentacji, kilka tysięcy stron dokumentacji, ustaliła przebieg zdarzenia i sformułowała wnioski profilaktyczne. Pora, by podkomisja zakończyła swoje działania — mówił stanowczo Mroczek. — Żądamy raportu na piśmie. Koniec opowiadania, koniec snucia niestworzonych historii. Raport na piśmie i dowody na to wszystko, co do tej pory w ramach tej podkomisji zostało powiedziane.

Oburzony był również poseł Marcin Kierwiński: — Można tak obrazowo powiedzieć, że mamy do czynienia z takim procesem teraz: pan Berczyński uciekł z kraju, pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zaciera ślady, bo odwołuje pana Berczyńskiego ze wszystkich funkcji, a pan minister Kownacki wszystko lekceważy. Skala nonszalancji, arogancji tej władzy jest po prostu gigantyczna.

Po kontrowersyjnym stwierdzeniu Berczyńskiego, że „to on wykończył Caracale", rząd gęsto się tłumaczy. Twardo obstaje przy wersji, że Berczyński żadnego wpływu na przebieg przetargu nie miał. Platforma Obywatelska złożyła w tej sprawie dwa zawiadomienia do prokuratury. Jeżeli faktycznie Berczyński udaremniłby negocjacje — mamy do czynienia ze skandalem a skalę międzynarodową.

— Ta historia musi być w całości pokazana, jak pan Wacław Berczyński wykańczał Caracale , kontrakt na 13 mld złotych. W tej sprawie czekamy na informacje pana ministra Macierewicza o dokładnych działaniach Wacława Berczyńskiego. Jeżeli nie — równolegle powinno działać w tej sprawie Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura — zakończył konferencję prasową Czesław Mroczek.

