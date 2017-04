Pluszowe misie, nowa maskotka MON

© Sputnik. Dmitriy Korobeynikov Co z tym Misiem?

W ostatni czwartek, jak wynika z Biuletynu Informacji Publicznej MON , zamówiono aż 1200 pluszowych misiów jako maskotek symbolizujących polską armię. W zamówieniu uwzględniono wszystkie szczegóły: 600 z nich ma mieć futerko w kolorze miodu, a 600 ma być brązowych. Zamawiane są z myślą o najmłodszych wielbicielach wojskowości.

Mają być „kształtne, o miłej aparycji i proporcjonalnej budowie" — zupełnie jak były rzecznik!

Prócz tego sprecyzowano, w co maskotki mają być ubrane: Na głowie mają mieć berety w kolorze zielonym, z orzełkiem, a na plecach wydrukowany napis „Wojsko Polskie". Nowe ministerialne gadżety wywołały furorę w internecie i wzbudziły wyjątkową wesołość wśród komentujących. Wszyscy szukają analogii z Bartłomiejem Misiewiczem. Resort nie mógł o tym nie wiedzieć.

© AFP 2017/ Wojtek Radwanski Misiewicz w opałach - odcinek 354647

Pytanie o powiązanie z 27-letnim byłym działaczem PiS padło nawet w programie Konrada Piaseckiego „Jeden na jeden". Odpowiadać na nie musiał wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Był wyraźnie poirytowany. Stwierdził, że od 10 lat w MON kupowane są takie gadżety. Zamawiali je również poprzedni ministrowie: Siemoniak, Klich. Ale dziennikarze wyciągają to dopiero teraz. Redaktor Piasecki usiłował wybadać, czy to wyraz tęsknoty za Misiewiczem w MON, ale odpowiedzi niestety nie otrzymał.

MON broni się na Twitterze, że misie kupuje konsekwentnie od 10 lat. Mimo to internauci nie mogą przestać się śmiać. Piszą między innymi: „żeby tylko oczko mu się nie odlepiło — temu misiu"; „Teraz jak jeszcze pan minister 2 tysiące koni na biegunach dla WOT dokupi, to Polska bez Caracali da sobie radę z agresorami"; „Tęskonta ludzka rzecz"; „Jeszcze niech zamówią małe błasiki to w ogóle będzie uciecha"; „Ja CHCĘ MISIA!!, kupione za nasze podatki, Zostało 1199 szt.".

.@KownackiBartosz: Pluszowe misie to gadżety promocyjne kupowane przez @MON_GOV_PL od kilkunastu lat, nie mają związku z @MisiewiczB. — Ministerstwo Obrony (@MON_GOV_PL) 24 kwietnia 2017

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.