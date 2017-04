Kryzys na Półwyspie Koreańskim zażegnany?

© Sputnik. Ilia Pitaliev Media: Korea Północna przeprowadziła największe szkolenia artyleryjskie

Docent katedry badań amerykańskich petersburskiego uniwersytetu państwowego, orientalistka i politolog Irina Lancowa w audycji radia Sputnik wyraziła opinię, że udało się uniknąć ostrego etapu w sytuacji na Półwyspie Koreańskim.

„Trzeba powiedzieć, że sytuację udało się zażegnać w sposób, moim zdaniem, nader zgrabny. Gdyż 15 kwietnia, w dniu 105. rocznicy urodzin Kim Ir Sena, odbyła się defilada wojskowa: rakieta w zasadzie nie startowała. Natomiast 25 kwietnia, gdy wszyscy czekali albo na start, albo na wybuch, przeprowadzono ćwiczenia — czyli to, do czego Korea Północna ma prawo. W tych warunkach Kim Dzong Un wystąpił, z jednej strony, w charakterze groźnego lidera, z innej — wykazał się jako przywódca oględny i ostrożny. W rezultacie wszyscy pobrzękiwali bronią, jednak sytuacja na Półwyspie Koreańskim, jak można zakładać, stopniowo będzie wracać do normy" — powiedziała Irina Lancowa.

Jej zdaniem presja wywierana na KRLD przez Japonię, Stany Zjednoczone i Koreę Południową jedynie zaogni sytuację, w związku z czym koniecznie trzeba nawiązywać negocjacje:

„Presja będzie jedynie utwierdzać północnokoreańskie kierownictwo w przekonaniu, że konieczna jest dalsza realizacja programu jądrowego. W tych warunkach wypada przypomnieć doświadczenie sześciostronnych negocjacji, jakie prowadzono na początku stulecia — była to możliwość współpracy z kierownictwem KRLD. Niestety zapomniano o nich, faktycznie nie są one kontynuowane. A przecież przypomnienie takiego doświadczenia mogłoby okazać się korzystne" — podkreśliła Irina Lancowa.