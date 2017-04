Trump: W 2018 roku nie będzie pomocy finansowej dla Polski

O tym w wywiadzie korespondentki radia Sputnik Iriny Czajko z doktorem nauk ekonomicznych Grzegorzem Malinowskim z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

— Na portalu Onet.pl przeczytałam artykuł Bartosza Węglarczyka pt.: „Trump tnie pomoc finansową dla Polski". Autor sądzi, że jest to część kampanii cięć budżetowych Białego Domu. Trump chce ograniczyć wydatki na 2018 rok. Polska nie otrzyma żadnej pomocy od USA, a Ukraina około 30%. Co to znaczy, zdaniem Pana, dla Polski, i co to może znaczyć dla Ukrainy?

— Trump jest przede wszystkim, po pierwsze, Republikaninem, a poza tym hasłem wyborczym przez niego głoszonym było słynne „America first". W związku z tym nie należy dziwić się, że sama polityka cięć wydatków, ograniczania wydatków to coś, co on będzie robił. Nie należy się też dziwić temu, że akurat polityka zagraniczna tu ucierpi. Strata Polski wynosi około 3 miliony dolarów. Szczerze mówiąc, dla kraju takiego jak Polska to jest zupełnie nieistotna kwota, i nie ma co o tym mówić. W przypadku Ukrainy jest to już kwota rzędu 240 milionów dolarów i dla niej są to już sumy znaczniejsze. Poza tym warto podkreślić, to nie jest całkiem pomoc rozwojowa. Ona może przybierać wiele różnych form i postaci, jeżeli bierzemy pod uwagę takie rzeczy jak stypendia, programy szkoleniowe, przekazywanie technologii. W przypadku Ukrainy uszczerbek jest nieco większy.

© AP Photo/ Andy Wong Chiny nie chcą inwestować w Polsce

Dla takiego kraju jak Stany Zjednoczone to nie są duże kwoty. Chodzi mi tu o tzw. kontekst geoekonomiczny, to znaczy żyjemy w takich czasach, kiedy cele polityczne kraju realizowane są z pomocą instrumentów ekonomicznych. Pomoc rozwojowa jest niejednokrotnie definiowana jako instrument ekonomiczny aktywnej polityki zagranicznej. Dlaczego? Ponieważ dzięki takiemu rodzajowi pomocy rozwojowej można sobie kupować poparcie, kupować przyjaciół i można też eliminować nieprzychylne nam kraje. Nie jest to polityka tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Tak postępują Chiny, tak postępuje Arabia Saudyjska, do pewnego stopnia postępuje tak też Rosja. Jest to taki przetarty szlak, jeśli chodzi o ten rodzaj polityki. Wydaje mi się, że właśnie Stany Zjednoczone, tnąc znacznie wydatki na politykę rozwojową, same siebie pozbawiają tego typu instrumentów. Ja na to patrzę trochę zdziwiony, że Amerykanie pozwalają sobie na ten krok. Sama kwestia wartości tej pomocy rozwojowej ma tu znaczenie czysto symboliczne. To symbol nowego rodzaju polityki w postępowaniu Stanów Zjednoczonych.

— Jak się rozwijają Pana zdaniem kontakty między Warszawą a Waszyngtonem? Z czego Polacy są zadowoleni, a z czego nie?

© AFP 2017/ Vano Shlamov Amerykańscy boys już się „bawią" na Dolnym Śląsku

— Pani pyta o to, czy Polacy są zadowoleni, a ja jeszcze rozbiłbym to na dwie części: czy Polska jest zadowolona i czy Polacy są zadowoleni? Czy rząd ten, i ten poprzedni, i prawdopodobnie następny, jaki będzie, jest zadowolony ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi? Czy sami obywatele są zadowoleni? Ponieważ to nie to samo. Sądzę, że dla przeciętnego Polaka, dla tzw. statystycznego Kowalskiego, głównym problemem relacji między Polską a USA jest kwestia wiz . Polak traktuje to jako coś wręcz upokarzającego, ponieważ jesteśmy w stanie w sposób wolny przemieszczać się do wielu krajów, gdziekolwiek chcemy na świecie, i tylko do Stanów Zjednoczonych musimy być poddawani bardzo skomplikowanym, żmudnym i kosztownym procedurom. Mało tego, jeżeli chcę polecieć na przykład do Chin przez Moskwę, czyli mam międzylądowanie w Moskwie, to nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli chcę polecieć do Ekwadoru i muszę wylądować gdzieś w Miami i przesiąść się do następnego samolotu, to muszę posiadać wizę amerykańską pomimo tego, że ja do tej Ameryki wcale nie chcę jechać. I tu są pewnego rodzaju paradoksy.

© Zdjęcie: Igor Motowiłow Donald Trump przyjacielem Polski jest

Jeszcze jedna kwestia. Mówię cały czas o tym statystycznym Kowalskim — patrząc na relacje polsko-amerykańskie przez pryzmat kwestii militarnych, więc tu na pewno głośna jest sprawa żołnierzy NATO . Tutaj zdania są podzielone. Dla jednych jest to coś dobrego, a inni twierdzą, że nie jest to racjonalne zachowanie, że to jest przejaw pewnej uległości względem Stanów Zjednoczonych, aniżeli jakaś asertywna polityka. Przechodząc na relacje dotyczące rządu polskiego, to z tej perspektywy należy powiedzieć, że relacje z USA od wielu lat mamy bardzo dobre. Jeśli chodzi o krytykę relacji polsko-amerykańskich, to rządowi polskiemu zarzuca się brak asertywności, albo wręcz mówi się o tym, że polski rząd nie jest w stanie, jak to się ładnie mówi w geopolityce, „ grać na wielu fortepianach". To znaczy z jednej strony układać korzystne relacje na przykład z Rosją, a z drugiej strony ze Stanami Zjednoczonymi po to, żeby pilnować swoich interesów i budować swoją pozycję na przestrzeni międzynarodowej. Brakuje tej gry na wielu fortepianach.