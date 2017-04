Wycięli Szyszce świerki

To już drugi raz, kiedy ktoś włamał się na posesję ministra . Znajduje się na niej willa, którą Szyszko w oświadczeniu majątkowym określił jako „stodołę". Działkę zaś, jak ustalili dziennikarze „Newsweeka", miał kupić od lokalnej parafii za bezcen — 6 tysięcy złotych. Ostatecznie jednak ministrowi nie postawiono zarzutów o zatajenie majątku, został potraktowany podejrzanie łaskawie.

Wcześniej wandale wynieśli ze „stodoły" należącą do ministra kolekcję poroży, wartą 14 tys. zł (na marginesie — minister Szyszko jej również nie zgłosił w oświadczeniu majątkowym, choć zobligowany jest do podania w spisie każdej rzeczy wartej więcej niż 10 tys. zł. Ostatecznie Szyszko z tego też się wykpił — prokurator wyceniał poroże „na sztuki", a nie jako kolekcję, dzięki czemu minister uniknął srogiej kary). Kolekcja została wyniesiona na dwór i połamana, nieznani sprawcy zostawili też zakrwawioną siekierę wbitą w stół. A teraz — wycięto drzewa na posesji.

— Około godziny 11:40 otrzymaliśmy zgłoszenie o dewastacji 30 drzew na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Tuczno. Drzewa są poprzycinane na wysokości 130 cm, a ponieważ dzisiaj jest silny wiatr, to po prostu się łamią. Są to różne gatunki, wśród nich świerk srebrzysty, świerk zwyczajny, tuje i daglezje. Wstępnie straty wyceniono na kwotę 500 zł, a przestępstwo zostało zakwalifikowane jako uszkodzenie mienia. Zgłoszenia dokonała osoba, która opiekuje się posesją — skomentowała dziś sprawę młodsza aspirant Beata Budzyń z Komendy Powiatowej w Wałczu.

A co ma do powiedzenia sam minister: „Prowokacja ta ma najprawdopodobniej związek z obecnie trwającymi pracami w Sejmie na rzecz ochrony przyrody". Martwi się też, że w najbliższym czasie w Tucznie ma się odbyć spotkanie ministrów środowiska Europy Środkowo-Wschodniej" i goście zamiast zostać przyjęciu z honorami, zastaną zniszczenia. Minister nie wpadł na to, że ktoś postanowił wreszcie pokazać mu na jego własnej skórze, jak szkodliwe prawo stworzył.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.